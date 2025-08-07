Aperte le iscrizioni all’UniPg per l’anno accademico 2025/2026

Il messaggio del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero

Aperte le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2025/2026: Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero dà il benvenuto alle matricole, e restituisce le ragioni di una scelta importante.

“Con molto piacere– sottolinea il Magnifico Rettore Prof. Oliviero – do il benvenuto alle giovani e ai giovani in questa nostra secolare istituzione, l’Università degli Studi di Perugia. Perché scegliere la nostra Università? Innanzitutto perché un luogo in cui voi potrete mettere alla prova le vostre passioni, è il luogo in cui potrete accettare le sfide che oggi il futuro vi mette di fronte. Ma soprattutto è un luogo in cui voi vivrete una delle stagioni più belle della vostra vita.

In un territorio straordinario, un luogo meraviglioso. Oggi la nostra università conta una preparazione per i corsi di laurea, assolutamente tra le più ampie e generaliste che ci siano. È una di quelle occasioni con cui voi riuscirete a vivere la vita che forse ancora non avete avuto il piacere di conoscere: diventare protagonisti della costruzione del futuro, costruire nuove relazioni e, attraverso l’Università – conclude il Rettore- conoscere paesi diversi e università straniere”.

Tutti i corsi sono ad accesso libero, fatta eccezione per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale previsti dalla legge.

Sarà possibile iscriversi ai corsi di laurea triennali e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero fino al 20 ottobre 2025; successivamente, l’iscrizione sarà possibile previo pagamento della relativa indennità di mora. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale ad accesso libero sarà possibile sino al 2 marzo 2026.

Dal nuovo anno accademico 2025/2026, per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, non esiste più il test di accesso preliminare, ma la selezione avviene in base ad una graduatoria nazionale a seguito di un primo ciclo di attività didattiche chiamato “semestre filtro”.

Per maggiori informazioni consultare il semestre filtro.

Esoneri dal pagamento delle tasse e altre agevolazioni

Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie tutte le studentesse e tutti gli studenti con reddito ISEE “Università” fino a 22.000 euro; è in corso di rinnovo l’accordo tra l’Ateneo perugino e la Regione Umbria, che consentirà a studentesse e studenti, con reddito ISEE “Università” fino a 30.000 euro di recuperare le somme versate, secondo le modalità specificate nell’apposito bando di prossima pubblicazione sul portale A.Di.S.U. (Agenzia per il Diritto allo Studio dell’Umbria).

L’Ateneo favorisce il più ampio accesso ai corsi di studio fornendo numerose agevolazioni per le studentesse e gli studenti: esoneri dal pagamento delle tasse universitarie e altre agevolazioni se appartenenti a specifiche categorie di reddito; riduzioni dell’ammontare delle tasse per merito, per la presenza di condizioni di disabilità, per il possesso dello status di rifugiato, per la condizione di detenzione, per le studentesse e gli studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare o che si iscrivono in condizioni di necessità o, ancora, per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da paesi a basso sviluppo.

Le informazioni di dettaglio su tutte le diverse agevolazioni e riduzioni sono disponibili sul sito.

I servizi

L'Ateneo propone inoltre ai propri iscritti un'ampia gamma di servizi: agevolazioni per il trasporto pubblico, aule studio autogestite, assistenza sanitaria, assistenza psicologica, consulenza, orientamento e altri servizi.

La frequenza

La didattica viene erogata in maniera convenzionale. Verrà garantita, tuttavia, la possibilità di frequenza anche a distanza, in un'ottica di tutela del diritto allo studio, per le categorie specificate con apposito decreto del Rettore.

I corsi svolti in modalità didattica convenzionale potranno avvalersi di insegnamenti erogati a distanza nel limite del 30% dei CFU, come previsto dalla normativa vigente.

L’offerta didattica

I corsi di studio attivi a Perugia, a Terni e negli altri centri umbri dove l'Ateneo è presente, sono elencati nel Manifesto degli Studi, A.A. 2025/2026.

A partire dall'anno accademico 2025/2026 l'Università degli Studi di Perugia aderisce al progetto EDUNext– Italian Universities Digital Education Hub, finalizzato a promuovere percorsi di alta formazione su temi strategici per il futuro del Paese. Per UniPg saranno attivati il corso di laurea magistrale in Economia e Management dello Sviluppo Sostenibile e il corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili.

La modalità didattica di EDUNext prevede lezioni online, attività in presenza, applicazioni pratiche, stage e tirocini presso aziende, enti pubblici e centri di ricerca impegnati nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Come immatricolarsi

Compilare la domanda di immatricolazione è semplice e intuitivo, seguendo la procedura guidata. È possibile immatricolarsi anche in presenza, presso i Punti immatricolazione di Perugia e Terni, che saranno attivi a partire dal 1° agosto 2025.

Servizio di assistenza personalizzata a distanza

Particolarmente efficace al fine di risolvere ogni genere di problematica relativa a iscrizioni e immatricolazioni è il sistema di assistenza personalizzata a distanza – ticketing, gestito da operatrici e operatori qualificati. Studentesse, studenti e future matricole saranno guidati dal sistema e affiancati nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali difficoltà.

Tutte le operazioni potranno essere effettuate direttamente da remoto e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa. Grazie al servizio ticketing le aspiranti matricole potranno prenotare anche un servizio di consulenza orientativa, per una scelta consapevole del corso di studi, nonché un colloquio con i docenti o una visita alle strutture didattiche.

Servizio di assistenza personalizzata in presenza

L’Ateneo, inoltre, sempre vicino alle esigenze delle matricole e consapevole dell’importanza della scelta che future iscritte e futuri iscritti si trovano a compiere, mette a disposizione anche un servizio di assistenza alle matricole in presenza. Personale qualificato, affiancato da studentesse e studenti UniPg, sarà infatti pronto ad aiutare e consigliare le aspiranti matricole, fornendo tutte le informazioni necessarie.

A questo fine, a partire dal 1° agosto e fino al giorno al 20 ottobre 2025 sarà attivo il Punto Immatricolazioni, – anche su appuntamento – presso la sede del Rettorato, in piazza dell’Università 1, Aula 5, a Perugia. In questa sede sarà anche possibile effettuare l’immatricolazione, nonché usufruire del servizio di consulenza orientativa. Il Servizio di assistenza alle matricole in presenza sarà attivo anche a Terni, presso l’Ufficio Gestione Carriere Studenti del Polo Scientifico Didattico di Ateneo, in località Pentima.

Notizie e aggiornamenti sui giorni di apertura e sugli orari dei servizi descritti, nonché le indicazioni volte a facilitare il raggiungimento dei punti informativi sono pubblicati sul sito.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono consultabili nel portale di Ateneo unipg.it.

Perugia, 7 agosto 2025