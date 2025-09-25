Anteprima “I Primi d’Italia”: grande pubblico per il concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Ieri sera a Foligno, a pochi passi dal Municipio, in largo Giosuè Carducci, in occasione dell’anteprima della manifestazione “I Primi d’Italia”, si è svolto il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili.

L’evento, organizzato dalla Questura di Perugia e da Confcommercio Foligno, è stato presentato dalla conduttrice radio Annalina Taddei che, dopo i saluti di rito, ha raccontato ai presenti la storia della Fanfara della Polizia di Stato, complesso che nasce principalmente per accompagnare le sfilate e le cerimonie ufficiali ma che, nel corso degli anni, ha visto implementato il proprio organico e repertorio che spazia nei diversi generi, sia della tradizione classica che di quella moderna e contemporanea.

Al concerto, oltre al Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito, era presente il Questore della Provincia di Perugia, Dario Sallustio; il Sindaco del Comune di Foligno, Stefano Zuccarini, il Presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, e le autorità religiose, civili e militari.

Ad assistere all’esibizione della Fanfara della Polizia di Stato anche un numeroso pubblico di cittadini e turisti, venuti anche da fuori regione per il Festival Nazionale dei Primi d’Italia.

La serata è stata scandita da diversi generi musicali fra cui l’Aida di Giuseppe Verdi e una celebrazione musicale delle leggendarie colonne sonore composte dal Maestro John Williams, famoso per le celebri melodie dei film di Hollywood.

Il Presidente di Confcommercio ha poi consegnato un cadeau, in ricordo della serata, al Questore di Perugia e al Maestro della Fanfara, esprimendo grande orgoglio per aver contribuito ad organizzare il concerto e aver dato la possibilità ai cittadini presenti di ascoltare le musiche della Fanfara della Polizia di Stato che, da sempre, promuove l’opera di diffusione dei valori della legalità attraverso la cultura musicale.

Dopo aver espresso la sua gratitudine al Maestro Profili e a tutti i componenti, il Questore ha così commentato “Sono felice e orgoglioso per aver contribuito, insieme a Confcommercio Foligno, alla realizzazione di questo grande evento; la Fanfara della Polizia di Stato, attraverso la sua musica, contribuisce ad avvicinare i cittadini alle Istituzioni e rafforzare il concetto di prossimità.” – così il Questore della Provincia di Perugia Dario Sallustio.

L’evento si è concluso con l’intonazione dell’Inno Nazionale.