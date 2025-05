Annullato l’evento ‘Le guerre del commercio’ di Perugia con l’analista geopolitico Dario Fabbri

Era in programma giovedì 8 maggio alle 18 nella sala dei Notari a Perugia

Per motivi personali del giornalista e analista geopolitico Dario Fabbri, fondatore e direttore della rivista di geopolitica Domino, che era previsto come relatore e non sarebbe però potuto essere presente, è stato annullato l’evento ‘Le guerre del commercio’ in programma giovedì 8 maggio alle 18 nella sala dei Notari a Perugia, promosso e organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia in collaborazione con Confindustria Umbria.