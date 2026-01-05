In fase di valutazione la consegna delle calze

Allerta Meteo: Annullate le discese in quota della Befana dei Vigili del Fuoco previste per il 6 gennaio

A seguito dell’allerta meteo diramata nelle ultime ore, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia comunica, con rammarico, l’annullamento di tutte le discese in quota con tecniche alpinistiche previste per domani, martedì 6 gennaio 2026.

La decisione, presa per motivi di sicurezza legati alle previste condizioni atmosferiche avverse, interessa le spettacolari manovre dei pompieri che avrebbero dovuto calare la Befana dall’alto nelle seguenti piazze:

· Perugia (Piazza IV Novembre)

· Gubbio (Piazza Grande)

· Spoleto (Piazza Garibaldi)

· Città di Castello (Piazza Gabriotti)

· Gualdo Tadino (Piazza Martiri della Libertà)

· Todi (Piazza del Popolo)

· Foligno (Piazza della Repubblica)

Verifica in corso per la consegna delle calze

Per quanto riguarda la consegna delle tradizionali calze ai bambini, l’eventuale svolgimento e le relative modalità di sicurezza sono al momento in fase di valutazione da parte di ciascun Comune coinvolto. Una decisione definitiva sarà comunicata a seguito di un ulteriore aggiornamento meteorologico nella mattinata di domani, 6 gennaio.

Si invitano pertanto i cittadini a fare riferimento agli avvisi ufficiali che le singole Amministrazioni Comunali diffonderanno a partire dalle prime ore di domani, per conoscere l’effettiva conferma dell’evento, gli orari e i luoghi eventualmente stabiliti.

I Vigili del Fuoco ringraziano sin d’ora la cittadinanza per la comprensione, ribadendo che la sicurezza delle persone – sia del pubblico che degli operatori – rimane il principio guida di ogni decisione operativa