Andrea Pilati eletto segretario comunale di Forza Italia Marsciano

“ Nuovo impulso per la Comunità con una Segreteria rinnovata e un Piano Strategico”

Si è celebrato il Congresso comunale di Forza Italia Marsciano che ha visto l’elezione della nuova Segreteria Comunale e la presentazione di una mozione programmatica volta a rilanciare l’azione politica sul territorio.

L’evento si è svolto alla presenza del Segretario Regionale Andrea Romizi, testimoniando l’importanza che il partito attribuisce al radicamento locale e alla capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. La nuova Segreteria Comunale eletta è così composta:

Segretario: Andrea Pilati

Vice Segretari: Danilo Simpatia, Laura Spaccino

Consiglieri: Antonini Mary Jane, Brozzetti Alfredo, Cascianelli Claudio, Falcone Alfredo, Gaggia Mirko, Isa Gabriele, Luciani Mauro, Milia Christian, Morciano Gabriella, Paoletti Artemio, Pettinari Luciano, Piancini Valentina, Pistelli Angelo, Quintavalle Paolo, Spaccino Gianluigi, Tini Kajetan

In una seconda fase, con l’intento di allargare la base di persone operative all’interno della Segreteria, saranno assegnate specifiche deleghe tematiche e l’attività sarà organizzata in dipartimenti. Per il momento Danilo Simpatia viene investito della delega ai rapporti politici con altri partiti e, insieme a Laura Spaccino, ai rapporti con le Frazioni.

Andrea Romizi ha messo in luce il grande sforzo che Forza Italia sta mettendo in campo in tutta la Regione per riorganizzare il movimento e strutturare ovunque Segreterie che possano valorizzare le persone e creare legami forti e autorevoli con i cittadini.

Il congresso è stato occasione per un’attenta analisi dei recenti risultati elettorali, riconoscendo una crescente disaffezione dei cittadini verso la politica, alimentata da un clima di confronto pubblico spesso aggressivo e polarizzato. Consapevole di questa sfida, il partito si impegna a promuovere un dialogo costruttivo e rispettoso, fondato sull’ascolto attivo delle esigenze della comunità.

“Pur forte di un buon risultato elettorale, che rappresenta una solida base di partenza, Forza Italia intende aprirsi a nuove energie e competenze, coinvolgendo nuove persone per riprogettare un’offerta politica attrattiva per la città” ha dichiarato il Segretario comunale di FI Marsciano, Andrea Pilati. “L’obiettivo è costruire un movimento aperto e inclusivo, capace di intercettare le necessità della cittadinanza e di porsi come interlocutore qualificato e autorevole. La politica non vive solo di asfalto e mattoni, ma si fonda sulla capacità di tessere relazioni umane autentiche; è di primaria importanza la presenza nelle attività produttive e commerciali del territorio, al fianco delle associazioni, finanche con i singoli cittadini, con l’umiltà di ascoltare ed accettare le critiche.” La mozione congressuale, approvata all’unanimità, delinea un percorso di rinnovamento basato su ascolto e presenza costante. “Riconoscendo la crescente disaffezione verso la politica -continua Pilati- Forza Italia si impegna a intensificare la propria presenza sul territorio, organizzando incontri, dibattiti e partecipando attivamente alla vita della comunità. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei cittadini e dimostrare un impegno concreto, al di là dei ruoli istituzionali.”

Collaborazione con il Territorio: Forza Italia Marsciano intende creare sinergie con associazioni, commercianti, imprenditori e rappresentanti della comunità, per sviluppare iniziative condivise che rispondano alle necessità locali; particolare attenzione andrà rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori, motore importante della società. Da non trascurare le situazioni di fragilità che saranno oggetto di interesse e approfondimento.

Coinvolgimento dei Giovani: Attraverso un approccio personalizzato e l’utilizzo di strumenti digitali e attività offline, si promuoverà un coinvolgimento attivo dei giovani nella politica locale, integrando le loro opinioni nei processi decisionali e fornendo feedback trasparenti.

“Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo determinati a costruire un movimento aperto, inclusivo e attento alle esigenze dei cittadini di Marsciano,” queste le dichiarazioni dei neo-eletti membri della Segreteria. “Il nostro impegno sarà quello di favorire il dialogo, promuovere la collaborazione e offrire soluzioni concrete per il bene della nostra comunità. I valori di libertà, responsabilità e partecipazione sono alla base dell’identità di Forza Italia. Ci impegneremo a difendere questi principi con convinzione, nel rispetto del confronto e del dialogo con chi ha idee diverse.”

Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di uno sforzo reale e concreto anche in termini di impegno organizzativo, con riunioni periodiche che permettano alle persone di vedersi e confrontarsi. In questo contesto Andrea Romizi ha dichiarato che il più importante compito di un partito è quello di formare una classe dirigente adeguata e preparata prima ancora che la conquista del consenso.

Il congresso si è concluso con un appello all’impegno di tutti i membri del partito, per sostenere l’attuazione della mozione e rafforzare la presenza di Forza Italia a Marsciano e in Umbria.