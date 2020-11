Andrea Paris ‘sbanca’ a Tù sì que vales

Il mago e illusionista Andrea Paris ha vinto la settima edizione del talent di Canale 5 che ha quattro giudici (Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, un giudice popolare (Sabrina Ferilli) e un assembramento di conduttori al limite del Dpcm (Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara). Andrea Paris era già diventato popolare grazie a un video diventato virale «Il Lonfo», la poesia in metasemantica di Fosco Maraini recitata con la figlia.

Nella serata conclusiva erano rimasti in 16 a contendersi la vittoria finale. Una scrematura che poi aveva portato al round conclusivo a 4 dove il mago Paris ha vinto nettamente, con il 47% dei voti, battendo il ginnasta Kyle Cragle, secondo con il 23% dei voti. Paris ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, la cantante di 19 anni morta a ottobre che si era esibita nella prima puntata di Tú sí que vales con l’«Hallelujah» di Leonard Cohen.

“Sono molto emozionato — ha detto Parsi che si è aggiudicato 100.000 euro in gettoni d’oro —. Non me l’aspettavo, davvero. Dedico la vittoria a tutte le persone che mi sono state vicine. E dedico la vittoria anche a una persona che doveva essere qui e non è qui, Veronica Franco. Una parte del premio andrà a favore della lotta contro la leucemia”.