Andrea Arena eletto primo Presidente Regionale ANSMeS Umbria

Nel fine settimana si sono tenute a Perugia le prime elezioni provinciali e regionali dell’ANSMeS, Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP che hanno visto l’insediamento in del primo Comitato umbro.

L’Associazione Benemerita riconosciuta dal Con e dal Cip è radicata in ogni regione ed ha come mission quella di mettere a disposizione le esperienze acquisite da atleti, tecnici, dirigenti e associazioni sportive che hanno ricevuto una onorificenza sportiva, Stelle e Collari d’Oro al Merito Sportivo e Palme al Merito Tecnico per diffondere gli autentici valori dello sport, in ogni sua forma.

Dopo diversi anni la nostra regione, da sempre solo Delegazione, ha così un proprio asset istituzionale con l’elezione di Andrea Arena a primo Presidente regionale umbro, Sergio Biagini primo Presidente provinciale di Perugia che affianca Fabio Moscatelli a novembre eletto Presidente per la provincia di Terni.

Il momento storico per l’Associazione è stato sancito dalla partecipazione all’assemblea elettiva di Francesco Conforti, Presidente Nazionale ANSMeS, e Aurelio Forcignanò, Presidente Coni Umbria che hanno avuto parole di elogio per l’importante traguardo raggiunto dalla nostra regione.

Parla Andrea Arena neo Presidente regionale ANSMeS: “E’ un onore e di certo anche un onere poter essere il portabandiera dell’ANSMeS nella nostra regione. L’obiettivo di poter trasformare la Delegazione in Comitato regionale è stato raggiunto in pochi mesi grazie alla preziosa collaborazione di Sergio Biagini e Fabio Moscatelli. Un grazie doveroso va rivolto a Domenico Ignozza, agli amici come Antonella Piccotti, Giuliano Baiocchi, Giovanni Marella, Francesco Paganelli e tutti quelli, vecchi e nuovi soci, che hanno creduto nel progetto e si sono messi a disposizione per riuscire nell’intento. Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, ’idea è quella di mettere a disposizione la nostra esperienza e attribuire ‘un ulteriore peso’ alle benemerenze ed essere un volano per promuovere e dare evidenza ai valori etici sportivi troppo spesso dimenticati nella società attuale. Siamo tutti presi da mille impegni ed attività in quest’ottica non sarà richiesto ai soci alcun impegno particolare, se non un’idea, una proposta, una presenza che possa essere funzionale per tessere una rete ed iniziare insieme a cooperare a favore del mondo sportivo e della società civile.

L’obiettivo è di dar vita un paio di eventi all’anno che si possano distinguere per la promozione dei valori dello sport quali il rispetto, la lealtà, l’amicizia, la disciplina, il fair play, la solidarietà, la difesa del diritto di tutti alla pratica sportiva. Ora mettiamoci al lavoro per trasmettere il nostro sorriso”.

Regione Umbria ANSMeS

Presidenza: Andrea Arena

Consiglio: Sergio Biagini, Alessandro Camilli, Giovanni Marella, Fabio Moscatelli

Provincia Perugia ANSMeS

Presidenza: Sergio Biagini

Consiglio: Giuliano Baiocchi, Francesco Paganelli, Andrea Piacentini, Antonella Piccotti

——————-

Andrea Arena, 59 anni di Perugia

Laureato in Matematica, docente di ‘Sport da Combattimento’ presso Unipg ed ‘Informatica’ presso l’Istituto di Mediazione Linguistica

Stella argento merito sportivo

Maestro e cintura nera 6 dan di karate, 1 dan Jujitsu

Istruttore Tecnico Paraolimpico Fijlkam (Fisdir)

Tecnico di 3 livello Metodo Globale Autodifesa

Personal Trainer, istruttore di 2 Livello (Federazione Italiana Pesi Cultura Fisica)

Tecnico di 3 Livello plus, Tecnico di 3 Livello Seven, Preparatore fisico, Video Analyst (Federazione Italiana Rugby)

Brevetto al lancio con paracadute emisferico ad apertura automatica

Metal Coach

Presidente Regionale Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)

Presidente Regionale ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo)

Membro della Giunta Regionale Cip Umbria

Referente e rappresentante per l’Italia dell’organizzazione mondiale OGKK (Okinawa Goju ry Karate-do Kyoklai) di Okinawa

Docente Scuola Regionale Sport Coni

Coordinatore regionale formazione Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali)

Responsabile Arti Marziali e Pesistica Centro Universitario Sportivo Perugia

Medaglia d’oro ‘World Master Games’

Campione Italiano Universitario

Campione Italiano Master

Campione Mondiale ed Europeo master GoJu ryu (Wgkf e Egkf)

Azzurro Fijlkam