Ancora emozioni con il festival Suoni Controvento

Carrellata di eventi, anche gratuiti, dal 6 al 12 agosto prima della pausa di Ferragosto: musica con i Selton a Chiugiana di Corciano (6 agosto), Tetraktis a Bastia Umbra (7 agosto), Habeshà Meravigliosa Etiopia al Monte Cucco, PFM in Valsorda ed Eleonora Strino a Montefalco (9 agosto), Riccardo Pes a Costacciaro, Riccardo Catria e Daniele Del Gobbo a Scheggia (10 agosto), Nada a Fossato di Vico (11 agosto) e Nik West a Villa Anita di Sigillo (12 agosto)

E poi anche teatro con Serena Rossi a Spoleto (8 agosto) e Libri in Cammino con Viola Di Grado a Sigillo (9 agosto)

Continua a suscitare emozioni in tutta l’Umbria, tra arti performative e paesaggi unici, il cartellone del festival estivo Suoni Controvento promosso dall’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore. Numerosi gli appuntamenti dal 6 al 12 agosto, anche gratuiti, prima della breve pausa di Ferragosto.

Mercoledì 6 agosto alle 21.30 al Belvedere di San Pietro di Chiugiana, spazio al tour estivo dei Selton. Sul palco la band italo-brasiliana che mescola con un gusto originale l’indie pop ai ritmi della loro patria, il Brasile. Gli album pubblicati in Italia e le collaborazioni (da Jannacci ai Soliti Idioti fino a Daniele Silvestri, Fabio Volo, Dardust, Malika Ayane, Willie Peyote, Emicida, Priestess e molti altri), fanno di questo gruppo uno tra i più interessanti del panorama italiano. Ingresso libero, evento Suoni Controvento Slow.

Giovedì 7 agosto toccherà ai Tetraktis con “La notte dei tamburi e delle stelle” a Bastia Umbra in Via Tre Case (ore 19), in aperta campagna e al confine con il comune di Torgiano. Il Progetto “La Notte dei Tamburi” di Tetraktis Percussioni nasce direttamente dalle evocazioni emanate dal luogo: dalla luce calante del tramonto, al raffreddarsi dell’aria, dall’incombere del buio fino alle lontane luci dei borghi e ai profili appena percepiti di colline, montagne e campi. Tutto sarà letto e interpretato come un grandioso spartito naturale. Gianni Maestrucci, Laura Mancini, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri saranno affiancati da tanti ospiti: Lorenzo Brilli, Davide Costantini, Lorenzo Borione, Marta Bilotta, Daniele Palma, Francesco Montesi, Clarissa Poleri, Riccardo Mostarda, Domenico Grasso, Sara Mannoia, Marco Apollio. Strumenti utilizzati: djembè, congas, shaker, shèkèrè, agogo, repenike, surdu, timbales, tom-toms, rullante, tambourine, bidoni e tanti altri. Nel corso della serata si potranno osservare a distanza ravvicinata astri e pianeti della sfera celeste grazie a tre postazioni telescopiche messe a disposizione del Gruppo Astrofili del Subasio che illustrerà con altrettanti esperti i corpi e fenomeni astronomici individuati. Ingresso libero, evento Suoni Controvento Slow.

Sarà il suggestivo Teatro Romano di Spoleto invece ad ospitare venerdì 8 agosto (ore 21) una tappa della tournée estiva di “SereNata a Napoli”, primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi dedicato a Napoli. Un appuntamento realizzato in sinergia con il Comune di Spoleto. In scena il racconto di una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per narrare un viaggio emozionante e intenso: Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, Serena Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione. E lo fa insieme a una incredibile orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Tre gli appuntamenti in programma per sabato 9 agosto. Si inizia con un appuntamento di Libri in Cammino grazie a Viola Di Grado e il suo “Celeno l’oscura”. Il ritrovo è previsto alle 9,30 da Tobia, in Val di Ranco del Monte Cucco, Sigillo. Si parte dallo storico Rifugio abbracciato dai faggi secolari per addentarsi poi nel fitto della foresta e arrivare alla Madre dei Faggi, uno dei cuori pulsanti del Parco Regionale. Si continuerà fino alla mitica Fonte dell’Acqua Fredda, da cui sgorga fragrante l’acqua della grande grotta. Per scendere giù per il sentiero che va alla Croce dei Fossi e su pian piano lungo il corso dell’acqua, nel folto dei faggi millenari. Sbucando alla luce di San Pietro Orticheto si tornerà alla Val di Ranco. L’itinerario è lungo circa 5 km e presenta un dislivello di 150 m. Si percorrerà in poco più di due ore, soste incluse. Partecipazione gratuita. Per info e prenotazioni: 347 1148395.

Alle ore 11 alla Grotta di Sant’Agnese sempre al Monte Cucco, Costacciaro, andrà in scena lo spettacolo di etnomusicologia “HABESHA’ – Meravigliosa Etiopia”. Il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia accompagnerà i presenti nella sesta tappa del viaggio sulle orme del celeberrimo naturalista ed esploratore perugino Orazio Antinori. Lo spettacolo sarà incentrato sull’Etiopia, una nazione da sempre “ponte naturale e culturale” fra l’Africa tropico-equatoriale più profonda e il Mediterraneo.

Il pomeriggio sarà invece il momento della PFM – Premiata Forneria Marconi con l’atteso concerto in Valsorda di Gualdo Tadino, dalle ore 17.30. Nel suggestivo scenario dove in passato si sono esibiti per Suoni Controvento tra gli altri anche Carmen Consoli e Daniele Silvestri, si svolgerà il concerto della storica formazione dallo stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni suo concerto è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale. Il nuovo tour “Doppia traccia” coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band più famosa d’Italia. Ogni concerto infatti sarà diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I” e “La carrozza di Hans”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sono previste due differenti escursioni prima (ore 11.30) ma anche dopo il concerto per una “Scoperta notturna” (ore 20), un mix tra natura e musica dal vivo grazie alla collaborazione del festival con Valsorda Tour e Cammini d’Italia.

La giornata del 9 agosto di Suoni Controvento si concluderà in Piazza del Comune a Montefalco (ore 21) con il concerto di Eleonora Strino. Riconosciuta dalla critica come uno dei più interessanti giovani talenti della scena jazz internazionale, la cantante porterà sul palco il progetto Matilde. Ingresso libero, evento Suoni Controvento Slow.

Domenica 10 agosto a Sasso Pecoraro di Costacciaro l’esibizione alle ore 11.30 di Riccardo Pes, violoncellista-compositore diplomato con lode al Royal College of Music di Londra e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma. Il musicista ha ottenuto un riconoscimento internazionale dopo che la BBC ha presentato la sua esibizione presso il Sycamore Gap Tree, un albero secolare cresciuto sul Vallo di Adriano e tagliato alla base nel settembre 2023 da un gruppo di vandali. “Lament for the Tree” è il titolo della composizione originale creata appositamente per omaggiare il maestoso sicomoro, attualmente l’albero più fotografato al mondo. Il “lament” rappresenta una forma musicale tipica della tradizione gaelica, concepita per esprimere dolore e, al contempo, rinascita. Questo episodio ha segnato una tappa significativa nel percorso artistico di Riccardo, rafforzando ulteriormente il suo impegno nel dare voce alla natura attraverso il linguaggio della musica.

E’ possibile partecipare al concerto attraverso un trekking (dalle ore 9) nelle faggete che circondano Pian delle Macinare, luogo iconico del Parco del Monte Cucco, organizzato da Tra Montana Guide dell’Appennino insieme a Maja Trek & Adventures.

Domenica ci sarà anche l’inaugurazione dell’Osservatorio Astronomico di Scheggia e Pascelupo (località Trocchi del Tino), dalle ore 20, con a seguire un concerto e l’osservazione guidata del cielo stellato a cura Associazione astronomica umbra aps. Protagonisti delle note saranno Riccardo Catria alla tromba e Daniele Del Gobbo al pianoforte: “Cantastorie” è un duo acustico che incanta per la sua raffinatezza e il suo sound intimo e personale. La loro musica evoca atmosfere sofisticate e ricche di sfumature, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emozionale unico. Ingresso libero, evento Suoni Controvento Slow in collaborazione con Jazzaround.

Prevista un’altra “Scoperta notturna” una escursione dalle ore 18.15 insieme a Tra Montana Guide dell’Appennino e Maja Trek & Adventures per una camminata tra il monte Aguzzo e monte Forcello, luogo di grandi bellezze con inusuali panorami sul monte Catria ed il monte Cucco.

Lunedì 11 agosto il festival si sposta alle Sorgenti della Vercata di Fossato di Vico, alle ore 21, per il concerto di Nada Malanima (o più comunemente Nada) che è tornata sui palchi dei festival estivi con la band al completo, per un nuovo spettacolo che accompagnerà il nuovo album in uscita dal titolo Nitrito.

Infine, martedì 12 agosto, a Villa Anita di Sigillo, alle ore 21, è attesa la bassista, cantante e performer statunitense Nik West, dalla presenza scenica esplosiva e dall’energia contagiosa. Definita da Prince una fonte di ispirazione, ha collaborato con leggende come Dave Stewart, John Mayer e Lenny Kravitz, riportando il funk al centro del palco con la sua voce potente e il suo iconico mohawk a forma di chiave di basso. Ingresso libero, evento Suoni Controvento Slow.

Per il biglietto gratis basta un click con Hera – Per i clienti Hera (tra i main sponsor del festival) basterà un click per assicurarsi un biglietto offerto dalla multiutility per le performance di Raphael Gualazzi, Nada, P.F.M. o altri artisti italiani e internazionali. Il Gruppo Hera, partner del festival Suoni Controvento, che porta in scena artisti di grido fra straordinari paesaggi naturali e borghi dell’Umbria, offre, infatti, biglietti ai propri clienti per diversi spettacoli a pagamento della rassegna diffusa su numerosi comuni fra le province di Perugia e Terni.

Prenotare i biglietti (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è molto semplice. Basta visitare la sezione dedicata sul sito Hera Comm (https://heracomm.gruppohera.it/eventi/suoni-controvento) e scegliere l’evento disponibile che interessa. Inserendo i propri dati, fra cui il codice cliente, si potrà, appunto, ricevere il biglietto per lo spettacolo.

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna. Ha inoltre ricevuto il riconoscimento Umbria culture for family.

Suoni Controvento 2025 si realizza con il sostegno e la collaborazione di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, Cams – Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università degli Studi di Perugia, Sacro Convento, Confagricoltura Umbria, Federalberghi Umbria, Comune di Acquasparta, Comune di Assisi, Comune di Bastia Umbra, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Corciano, Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Gubbio, Comune di Magione, Comune di Marsciano, Comune di Montefalco, Comune di Montone, Comune di Narni, Comune di Norcia, Comune di San Gemini, Comune di San Venanzo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Sellano, Comune di Sigillo, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Stroncone, Comune di Trevi, Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi, Fiab, Jazz Around, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Unitre Monte Cucco, associazione Astronomica Umbra, Fiab Perugia, Proloco Costa di Trex, Proloco Terzo San Severo, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Maja Trek, associazione Roompicapo, Cammini d’Italia, Valsorda Tour, Unitalsi Gualdo Tadino, Ya Basta! Perugia, Cantina Arnaldo Caprai, Cantina Brugnoni; con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Gruppo Hera, Diva International, WiseTown, Perugia Insurance, ScreenPharma, Fattoria Creativa, Regusto, Bahia City Store, Ares Safety. Patrocinio di Rai Umbria, media partner Tgr Umbria, Rai Pubblica Utilità.