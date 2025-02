Anche l’Unistrapg parteciperà all’evento conclusivo della settimana dedicata a “M’illumino di Meno” 

Perugia, 20 febbraio 2025 – Anche l’Università per Stranieri di Perugia (Unistrapg) parteciperà all’evento conclusivo della settimana dedicata a “M’illumino di Meno”, l’iniziativa promossa da Rai Radio2 con Caterpillar per sensibilizzare sul risparmio energetico e la diffusione di buone pratiche ambientali. L’Ateneo che da sempre si distingue per il suo impegno nella sostenibilità e nella promozione di buone pratiche ambientali

Illustrerà le peculiarità del Vademecum della Sostenibilità, un documento che testimonia il costante impegno dell’Università nella promozione della sostenibilità e delle azioni concrete per la transizione ecologica.

«Il nostro Ateneo – ha ribadito la prof.ssa Maura Marchegiani, delegata alla Sostenibilità dell’Unistrapg – è da sempre particolarmente sensibile alle molteplici dimensioni della sostenibilità, che declina in ogni missione e dunque nella ricerca, nella didattica e nella terza missione. Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è quello di promuovere azioni permanenti di transizione ecologica in tutte le sue forme, in linea con il progetto M’illumino di Meno».

Il Vademecum, disponibile all’indirizzo internet: https://www.unistrapg.it/it/unistrapg-sostenibile è stato anche oggetto di studio e traduzione anche nell’ambito dei corsi di lingua italiana, soprattutto in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo, che lo scorso anno era dedicata al tema della sostenibilità.