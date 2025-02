Anche la leggenda dell’hip hop italiano sul main stage dei Giardini del Frontone

Il rapper Guè, in gara a Sanremo insieme all’umbro di adozione Shablo,

sabato 5 luglio porta a Perugia il suo “La vibe summer tour”.

Biglietti disponibili dalle ore 14 di oggi, martedì 25 febbraio.

PERUGIA – Da Sanremo a Perugia. Anche la leggenda dell’hip hop italiano sarà all’Umbria che Spacca. Il festival segna un altro colpo e porta, per la serata di sabato 5 luglio, sul palco dei Giardini del Frontone il rapper Guè, in gara a Sanremo 2025 insieme all’umbro di adozione Shablo, insieme anche con Tormento e Joshua. All’Ariston si è esibito sulle note di “La mia parola” e ora Perugia porterà il suo “La vibe summer tour”.

Con “Bravo Ragazzo” ha scritto la storia, “Gvesvs” lo ha portato in cima e ora con il “Tropico del Capricorno” è pronto per un live che farà scuola. Più forte di prima, più iconico che mai. Guè è infatti uno dei rapper più celebri del panorama musicale italiano, che ha cresciuto almeno due generazioni con la sua musica e per questo considerato il vero padre nobile del rap italiano.

Guè arriva a Perugia (il festival musicale umbro dopo i concerti di Salmo e Noyz Narcos nel 2024 e di Fabri Fibra nel 2023 continua il suo “omaggio” al rap) fresco del decimo album, “Tropico del Capricorno”. All’interno ci sono 15 tracce, tra gli altri anche un duetto con Rose Villain e un altro con Tony Effe. Un album che porterà Guè in giro per l’Italia da giugno ad agosto, con la tappa umbra compresa.

Guè, vero nome Cosimo Fini, fin dagli anni ’90 si impone nella nascente scena hip hop underground come uno dei talenti più cristallini del rap, prima con il collettivo delle Sacre Scuole (formato da lui, Dargen D’Amico e Jake La Furia) e dal 2003 con i Club Dogo (gruppo che lo vede al fianco di Jake La Furia e Don Joe). Nel 2011 esce il suo primo album solista, “Il ragazzo d’oro”, acclamato da pubblico e critica e immediatamente seguito dal successo di “Bravo ragazzo”, del 2013. Nel 2014 diventa il primo artista italiano della storia a pubblicare un album (Vero) sotto l’egida della leggendaria etichetta Def Jam Recordings. Ogni suo album è entrato di diritto nell’Olimpo della musica italiana sia in termini di certificazioni che di importanza cardine per lo sviluppo dell’hip hop nostrano.

I biglietti saranno disponibili online e sul sito del festival (www.umbriachespacca.it) da martedì 25 febbraio alle ore 14.

“L’Umbria che Spacca” è ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, con una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarietà e multisettorialità per offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali ma soprattutto grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, senza dimenticare di dare spazio alle realtà del territorio.

L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti, è in programma dal 2 al 6 luglio per avvolgere di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Il festival ha già annunciato in precedenza anche le serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), e di venerdì 4 Luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi. Biglietti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.