Anche il Tescio straripa, disagi in diverse zone

Una bomba d’acqua si è verificata nel pomeriggio di oggi nell’area di montagna compresa tra Pian della Pieve, zona Ponte Grande, Santa Maria di Lignano, Tre Fossi, Porziano e Costa di Trex. Il torrente Tescio si è ingrossato molto a causa della pioggia insistente soprattutto in località Ponte Santa Croce e Ponte dei Galli, in alcune zone ha significativamente esondato. Sono stati registrati smottamenti e frane lungo la 444 e le strade comunali limitrofe e in tutta l’area interessata. Alcune abitazioni ed attività risultano allagate in lungo il corso del Tescio in zona pian della Pieve Ponte Grande e Ponte santa Croce. Ci sono danni significativi sulla viabilità in particolare quella comunale nelle frazioni di montagna. Si raccomanda la massima attenzione.

In tutta l’area stanno lavorando tecnici della Provincia di Perugia, del Comune di Assisi, Vigili del Fuoco e Polizia Locale oltre alla Protezione Civile e alle associazioni di volontariato e assistenza.

Al momento non risultano danni di alcun genere alle persone. Ci sono zone parzialmente isolate si sta lavorando per riportare la situazione alla prima normalità. Anche Enel distribuzione è al lavoro per il ripristino della energia elettrica nelle aree dove ci sono stati guasti. Il reparto di radiologia si era allagato ma i vigili del fuoco hanno completamente liberato i locali dall’acqua.

A causa di un blackout sono andati in tilt i sistemi del pronto soccorso e di radiologia ma si sta lavorando per ripristinare la normalità.

Il sindaco Stefania Proietti ha convocato il Coc (comitato operativo comunale) sin dalla prima ora nella sede di Piazza del Comune dove si stanno dirigendo le operazioni e raccogliendo le segnalazioni. L’invito è di non percorrere con le auto le zone colpite dove le strade sono comunque state prevalentemente chiuse, si invitano i residenti nelle zone prospicienti al Tescio a non uscire e salire ai piani alti delle abitazioni. Massima prudenza quindi e per qualsiasi problema rivolgersi al numero 075/812820.