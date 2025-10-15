Anche il Comune di Corciano aderisce alla Giornata nazionale dell’afasia

Sabato 18 ottobre palazzo Comunale si illuminerà di rosso

Anche il Comune di Corciano aderisce alla 18esima Giornata nazionale dell’afasia, promossa dall’Associazione italiana afasici, e il prossimo 18 ottobre alle 18 palazzo Comunale si illuminerà di rosso.

L’afasia – come illustrato sul sito Aita Umbria – rende difficile, se non impossibile, utilizzare normalmente il linguaggio nelle attività comunicative di tutti i giorni come fare una chiacchierata con un amico, scrivere una cartolina o leggere il giornale. Le persone afasiche soffrono di disturbi del linguaggio causati da lesioni cerebrali (ictus, traumi cranici, tumori, encefaliti). L’afasia non altera l’intelligenza né la capacità di provare sentimenti, ma compromette il normale uso del linguaggio, a volte anche per le necessità elementari della vita quotidiana.

Le persone che ne sono affette non sono in grado di interagire normalmente con i propri familiari né di reinserirsi nell’ambiente lavorativo. I soggetti afasici sono isolati, incapaci di far sentire la loro voce, “scompaiono”, costretti a rinunciare ad una vita sociale e relazionale e si chiudono in se stessi. Spesso vengono esclusi o si autoescludono dal proprio ambito sociale e rimangono soli nella loro sofferenza. È quindi necessario un supporto complesso.