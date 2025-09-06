Amelia: dopo 4 anni il Magg. Laura Protopapa lascia il comando della locale Compagnia

Giovedì scorso, 4 settembre, dopo quattro anni dal suo arrivo, il Magg. Laura Protopapa ha lasciato il comando della Compagnia Carabinieri di Amelia per andare a ricoprire un prestigioso incarico di Stato Maggiore presso il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” a Torino.

L’Ufficiale, 49enne, di origini pugliesi, è laureata in Economia Bancaria, presta servizio nell’Arma dal 2005 e nel corso della sua carriera ha conseguito un Master in Scienze Criminologiche. Dopo aver ricoperto incarichi addestrativi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino fino al 2016 e di staff presso il Comando Provinciale di Brindisi, ha assunto la guida della Compagnia amerina dal settembre del 2021. Qui ha diretto e coordinato le 10 Stazioni e le varie articolazioni alle dipendenze del Comando intermedio, contribuendo, nel corso di questi 4 anni, oltre a far garantire un’attenta e tempestiva attività operativa, a prodigarsi per la diffusione della cultura della legalità tra gli studenti delle scuole del comprensorio, ove ha tenuto numerose conferenze, nonché con cittadini appartenenti alle cosiddette “fasce deboli” per la prevenzione delle truffe e dei reati predatori in genere in danno di anziani, nell’ambito delle campagne nazionali promosse dal Comando Generale dell’Arma ma anche a sostegno delle vittime di violenza di genere, ambito nel quale, il 15 novembre 2024, è stata inaugurata la “Stanza tutta per sé” realizzata, in collaborazione con il Soroptimist International Club, all’interno della caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri di Amelia.

Nel corso del consueto saluto istituzionale il Comandante Provinciale, Col. Antonio De Rosa, nel ringraziarla per quanto fatto in questi 4 anni al servizio della comunità amerina, ha rivolto al Magg. Protopapa un sentito augurio per la nuova avventura professionale.