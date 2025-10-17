Amelia: arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

All’alba di mercoledì, i Carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Amelia hanno tratto in arresto un 26enne marocchino, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Durante un controllo alla circolazione stradale nel Comune di Narni, i militari hanno fermato un’automobile il cui conducente veniva trovato in possesso di una dose di hashish. Dopo averlo sottoposto a perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno esteso l’attività anche all’abitazione del giovane, dove veniva rinvenuto, all’interno di una cassaforte, della sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 300 e circa 2900 euro contanti ritenuto provento di spaccio e materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi.

Il 26enne è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima, celebrato giovedì pomeriggio, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con obbligo di permanenza notturna nella sua abitazione dalle ore 20:00 alle ore 08.00.

Si intende che l’indagato non potrà essere ritenuto colpevole sino al passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, ex art.5 D.lgs. n. 106/2006.