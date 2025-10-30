Amelia, 500 mila euro dalla Regione per riaprire un’importante arteria

(aun) – Perugia, 30 ott. 2025 – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato un finanziamento di 500 mila euro per il ripristino di Via Nocicchia ad Amelia, una strada franata e chiusa da anni, la cui sistemazione era attesa da tempo dalla comunità amerina. Lo stanziamento, su proposta degli assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca intende dare in tempi rapidi la risposta necessaria a restituire ai cittadini un collegamento fondamentale. “Non si tratta solo una strada secondaria – dichiarano gli assessori De Luca e De Rebotti – ma parliamo di un’arteria strategica per la viabilità di Amelia, che permette di evitare il passaggio in piazza e collegare meglio il centro storico con Lugnano e le aree limitrofe. Un intervento fondamentale per evitare il transito in piazza e migliorare la sicurezza della circolazione. Con questo intervento viene confermata la vicinanza della Regione al Comune di Amelia nel segno della collaborazione istituzionale e l’attenzione verso le esigenze del territorio e dell’intera comunità. Una dimostrazione di celerità e concretezza per dare soluzione a un problema che si trascinava da anni”. La strada era stata chiusa al traffico nel 2019 dall’amministrazione comunale a causa della pericolosità di alcuni alberi danneggiati dalle forti raffiche di vento. Poi successivamente, dopo un breve periodo di riapertura, di nuovo chiusa nel 2024 a causa di una frana.