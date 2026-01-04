“Amatori riuniti. Festival nazionale di teatro amatoriale”: presentata la prima edizione del festival al Teatro dei Riuniti

Il 2026 sarà un anno importante per il Teatro e l’Accademia dei Riuniti.

Questa mattina, sabato 3 gennaio 2026, presso il Teatro dei Riuniti di Umbertide, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Festival Nazionale di Teatro Amatoriale. All’evento, insieme all’Accademia dei Riuniti, rappresentata da Michele Magrini Alunno e Achille Junior Roselletti, erano presenti l‘Assessore del Comune di Umbertide Lara Goracci e il Consigliere Comunale Luca Santinelli. Presente anche la Presidente del Consiglio Regionale Sarah Bistocchi, oltre alle associazioni culturali e sociali del territorio.

Il 10 gennaio prenderà il via la prima edizione del festival “AMATORI RIUNITI. FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO AMATORIALE”. L’accademia dei Riuniti ha invitato quattro compagnie “amatoriali”, selezionate tra le migliori in Italia e, solo per questo anno, scelte ad insindacabile gusto dei componenti dell’Accademia. Se continuerà, come si spera, questo appuntamento diventerà annuale, con possibilità per le compagnie italiane di proporre spettacoli tramite band pubblico e inserendosi tra le migliori manifestazioni di settore in Italia. Questa sarebbe l’ambizione dell’Accademia dei Riuniti, fare del Teatro dei Riuniti un palcoscenico di eccellenza per il teatro amatoriale italiano.

AMATORI RIUNITI

I premi:

Premio Achille Roselletti – miglior spettacolo

Premio Luciano Bettucci – miglior attore e miglior attrice protagonisti

Premio Adriano Bottaccioli – miglior allestimento

Premio giudizio del pubblico

Compagnie finaliste 2026:

Sabato 10 gennaio 2026 – ore 21:15

LA CATTEDRALE

Liberamente tratto da “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo

Compagnia teatrale Costellazione – Formia

Regia Roberta Costantini, Marco Marino

Sabato 24 gennaio 2026 – ore 21:15

OCCHI. FRAMMENTI DA UN ANTIGONE

K.T.M. Kill the Museum, Amelia

Scrittura e regia Flavio Cipriani

Sabato 7 febbraio 2026 – ore 21:15

UOMINI E TOPI

Di John Steinbeck

Giardini dell’arte, Firenze

Regia di Marco Lombardo

Sabato 28 febbraio 2026 – ore 21:15

IL TEATRO COMICO

Di Carlo Goldoni

Compagnia La Graticcia, Verona

Regia di Giovanni Vit

Sabato 7 marzo 2026 – ore 21:15

SERATA DI GALA

Premiazione del festival

I biglietti:

Ingresso unico: € 10.00

Ridotto Campus da Vinci: € 7.00

Abbonamento quattro spettacoli: € 30.00

Info e prenotazioni

WhatsApp 370 351 51 35

Email accademiariuniti@gmail.com

Online https://www.liveticket.it/teatrodeiriuniti

L’Assessore Lara Goracci ha dichiarato: “Come Amministrazione comunale noi teniamo tantissimo a questo spazio, che è un po’ il cuore pulsante dell’aspetto culturale e sociale del nostro territorio. Stamattina voglio cogliere l’occasione per invitare tutti i cittadini, ma in particolare i giovani, ad approcciarsi a questa realtà. Il teatro, come ben sappiamo, è un veicolo delle emozioni fondamentale ed è importantissimo per strutturare l’empatia verso l’altro, quindi ritengo che sia un aspetto da coltivare con grande attenzione. Grazie all’Accademia dei Riuniti per il lavoro che sta svolgendo e per l’attenzione concessa al luogo che sta gestendo.”

“Il teatro ha un valore simbolico e concreto per ciascuna comunità – ha aggiunto la Presidente del Consiglio Regionale Sarah Bistocchi -. Permette la diffusione e la crescita della cultura, irrobustisce le radici e il senso di appartenenza, e porta ad una progressivo sviluppo della coscienza e del pensiero critico di ciascuno di noi. Per questo ritengo fondamentale il lavoro di chi porta avanti questa forma di arte, anche nei nostri territori che possono apparire marginali, ma che invece sono culla di civiltà e di conoscenza. L’Assemblea legislativa dell’Umbria non può non essere al fianco del Festival nazionale di teatro amatoriale, sostenendolo nel modo migliore possibile.”

Michele Magrini Alunno e Achille Junior Roselletti hanno concluso: “Siamo molto felici di questa nuova avventura. Era da molto tempo che pensavamo di organizzare un festival di questo tipo ad Umbertide. Questa convinzione si è rafforzata negli ultimi anni in cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a molti festival nazionali di teatro amatoriale. Ci è piaciuto per questo motivo portare quest’anno, qui a Umbertide, le migliori compagnie di teatro amatoriale in Italia, quelle che abbiamo incontrato e con le quali abbiamo stretto dei rapporti. Speriamo che questa sia soltanto la prima di una lunga serie di festival. Vogliamo fare di Umbertide uno dei centri del teatro amatoriale di eccellenza in Italia. Questa sarà anche l’occasione per ricordare e rendere omaggio a chi ci ha preceduti nella gestione dell’Accademia dei Riuniti ed è per questo che i premi saranno dedicati ai nostri grandi ‘vecchi’, a chi ci ha insegnato tutto quello che sappiamo del mondo teatrale: Achille Roselletti, Luciano Bettucci e Adriano Bottaccioli”.