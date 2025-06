Alunni della Dante Alighieri in visita a Palazzo dei Priori

per una visita didattica che ha consentito ai ragazzi di scoprire le sale in cui si riuniscono gli organi istituzionali

Due classi della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri (Istituto comprensivo Perugia 7) sono state accolte oggi a Palazzo dei Priori dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa, per una visita didattica che ha consentito ai ragazzi di scoprire le sale in cui si riuniscono gli organi istituzionali e di conoscere gli aspetti salienti del sistema di governo locale. Ranfa, in occasione del giro che ha toccato la sala Rossa, la sala del Consiglio, la sala Gialla, l’ufficio della presidente e la sala dei Notari, ha espresso soddisfazione per l’interesse manifestato dalla scolaresca per la realtà comunale e per il Palazzo dei Priori, una sede istituzionale che “va vista come casa di tutti”.