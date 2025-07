All’ospedale di Umbertide è entrata in funzione la nuova Tac

Umbertide, 5 luglio 2025 – Da oggi (sabato 5 luglio) è entrata in funzione la Tac 128 strati, installata nei giorni scorsi all’ospedale di Umbertide. Il cronoprogramma dei lavori, che prevedeva anche la dismissione del vecchio apparecchio da 16 strati, è stato pienamente rispettato.

La nuova Tac, proviene dall’ospedale di Città di Castello, è dotata di pacchetto cardiologico, un sistema di ricostruzione iterativa in grado di ridurre la dose erogata al paziente garantendo immagini di elevata qualità e possibilità di eseguire esami con mezzo di contrasto. Rappresenta un grande avanzamento della diagnostica radiologica per l’ospedale di Umbertide sia per i pazienti interni che esterni, ampliando la possibilità di effettuare esami qualitativamente migliori. Inoltre, dal mese di settembre, sarà possibile implementare l’attività radiologica con mezzo di contrasto, riducendo quindi la necessità di trasporto dei pazienti interni presso l’ospedale di Città di Castello e producendo un doppio beneficio sia per i pazienti che per i costi dei trasporti sanitari secondari, che diminuiranno.