Alloggi universitari, inaugurato il nuovo studentato al complesso Ottagono di Perugia

Con l’inaugurazione del nuovo studentato al complesso Ottagono di Perugia la Regione ha completat il cronoprogramma annunciato. L’immobile, di proprietà di ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Regione Umbria), è stato oggetto di un intervento volto al recupero e adattamento funzionale degli alloggi per essere destinato a residenza universitaria, nonché di adeguamento impiantistico e di efficientamento energetico. Alla cerimonia hanno preso parte la Presidente della Regione Donatella Tesei, gli Assessori regionali Paola Agabiti ed Enrico Melasecche, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, il professor Roberto Rettori per l’Università degli studi di Perugia, il Presidente di Ater Umbria Emiliano Napoletti e il Commissario Straordinario di Adisu (Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria) Luigi Rossetti.

“Si stanno perfezionando quei progetti che abbiamo portato avanti per realizzare gli alloggi per gli studenti universitari – ha detto la Presidente Donatella Tesei – Abbiamo deciso di agire avvalendoci anche di risorse del Pnrr. E mi piace sottolineare che abbiamo battuto tutti i record, perché abbiamo anticipato la consegna dello Studentato di circa tre anni rispetto ai tempi prefissati dal Pnrr”.

“Ater – ha sottolineato l’assessore regionale Enrico Melasecche – ha un impegno rilevante: sono infatti ben 422 i posti letto nel complesso a Perugia, in 5 studentati. Questo è l’ultimo esempio di una rigenerazione urbana, poiché noi non puntiamo alla riqualificazione, ma alla rigenerazione di un quartiere. C’è l’impegno e i risultati li tocchiamo con mano. Oggi – ha rilevato – è una giornata particolarmente positiva per questo”.

“Con questa terza apertura in meno di venti giorni – ha detto l’assessore Paola Agabiti – posso affermare che daremo una totale accoglienza a tutti gli studenti che sono risultati idonei a seguito delle istruttorie svolte dall’Adisu. Garantiamo pertanto un alloggio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e hanno diritto al posto letto. Nel 2024 saranno disponibili ulteriori posti letto con il completamento della ristrutturazione del Padiglione C di Via Innamorati e di un’altra porzione di immobile del Collegio di Agraria e valuteremo altre soluzioni abitative che potremo attivare già dal prossimo anno accademico. La nostra priorità è che oltre a garantire un alloggio, ci teniamo che siano alloggi accoglienti e sicuri. Ecco perché in questo studentato sarà garantito il servizio di portierato 24 ore su 24”.

“Abbiamo sempre detto e sostenuto – ha rilevato il sindaco Andrea Romizi – che il recupero di questo quartiere non poteva che avvenire con la capacità di eliminare dei luoghi a condizioni di degrado e sottrarre spazi all’abbandono, e anzi riportarvi vita, giovani e favorire occasioni di crescita, di formazione. Fondamentale è questo progetto dello Studentato all’Ottagono – ha detto ancora – al quale, per volontà della Regione e del Comune, seguirà la realizzazione di un altro studentato alla stazione di Fontivegge”.

Ig/nn

SCHEDA. L’intervento realizzato da ATER ha portato alla rifunzionalizzazione delle unità immobiliari distribuiti dal secondo all’ottavo piano del fabbricato per adeguarli alle caratteristiche alle caratteristiche dell’utenza.

Al piano secondo è stato allestito uno spazio destinato ad accogliere il servizio di portierato attivo 24 ore su 24, che garantirà un controllo dell’accesso all’immobile.

Dal secondo all’ottavo piano sono stati ricavati complessivi 74 posti letto nell’ambito delle unità immobiliari rifunzionalizzate.

Ognuna delle unità immobiliari che ospita le camere doppie è dotata di servizi igienici privati, oltre uno spazio destinato ad uso cucina.

Le opere, che non hanno interessato gli elementi strutturali, hanno previsto anche l’adozione di soluzioni e sistemi impiantistici che consentono di contenere i consumi energetici e l’abbattimento dei costi per la gestione degli alloggi, garantendo allo stesso tempo un elevato comfort termico.

Alla progettazione e all’acquisto degli arredi ha provveduto l’ADiSU con risorse regionali. I rapporti tra ATER e ADiSU sono disciplinati da un contratto di locazione della durata di sei anni.