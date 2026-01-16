All’autodromo una giornata di sicurezza stradale per gli studenti

L’autodromo nazionale dell’Umbria protagonista del progetto “I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza” promosso dalla Provincia di Perugia

Sarà lunedì 19 gennaio la prima giornata dedicata alla sicurezza stradale che si svolgerà all’autodromo nazionale dell’Umbria e, dal 19 al 6 febbraio, vedrà coinvolti circa 1.900 studenti delle classi IV e V degli Istituti di istruzione superiore di tutto il territorio della provincia di Perugia.

Il progetto: “I tuoi Sogni viaggiano con te! Guida in Sicurezza”, ha come ente capofila la Provincia di Perugia, con partners la Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Università di Perugia, Asl Umbria 1, SerT Asl, ACI Perugia, Associazione Familiari e Vittime della Strada.

La mattinata comincerà con il trasporto degli studenti dell’ITTS “A. Volta” di Perugia (primo istituto a partecipare), a carico della Provincia di Perugia, fino all’autodromo.

Alle ore 9 sono previsti i saluti istituzionali del presidente dell’automobile club di Perugia Ruggero Campi, del presidente della provincia Massimiliano Presciutti e delle altre autorità presenti. A seguire lezioni di guida sicura con l’intervento del Sert dell’associazione famiglie vittime della strada. Dalle 11 in poi, i ragazzi saranno divisi in gruppi per attività pratiche (utilizzo simulatori di guida, esercizi di guida sicura, tappetino con occhiali che simulano lo stato di ebbrezza).

Le scuole che hanno aderito al progetto sono: ITTS “A. Volta” di Perugia, Istituto Omnicomprensivo Mameli Magnini di Deruta, ITET Aldo Capitini Perugia, IIS Ciuffelli Einaudi di Todi, Polo Tecnico Franceschetti- Salvini di Città di Castello, Istituto Italo Calvino di Città della Pieve, Liceo Scientifico G. Galilei di Perugia, Istituto Alberghiero di Assisi, IIS Casimiri di Gualdo Tadino, Convitto Nazionale Principe di Napoli Assisi, Liceo Classico F. Frezzi di Foligno, Istituto Comprensivo G. Pontano Cerreto di Spoleto, IIS Mazzatinti di Gubbio, Istituto Comprensivo Rossetti- Rasetti di Castiglione del Lago, IIS Gattapone di Gubbio, Istituto Comprensivo Mazzini di magione, Liceo Statale Plinio il Giovane di Città di Castello, Istituto Omnicomprensivo A. De Gasperi- R. Battaglia di Norcia, Liceo Classico Properzio di Assisi.