Alla scuola primaria “Garibaldi” di Umbertide arriva il metodo Montessori: da settembre 2026 nasce la prima classe pubblica dell’Altotevere

A partire dal prossimo anno scolastico, da settembre 2026, alla scuola primaria “Garibaldi” sarà attivata una classe prima a indirizzo Montessori, segnando un passaggio di grande valore educativo e culturale per l’intera comunità.

Un progetto di straordinaria importanza, soprattutto per la sua natura pubblica. Grazie al riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e all’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, il metodo Montessori entra ufficialmente nelle aule del territorio, garantendo a tutti i bambini, senza distinzioni, il diritto a un’educazione di qualità, fondata su un approccio pedagogico riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

A congratularsi per questo importante traguardo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, è stata il Vicesindaco di Umbertide con delega all’Istruzione, Annalisa Mierla, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento alla dirigente scolastica Silvia Reali per il lavoro svolto e per l’ottenimento dell’autorizzazione ad aprire e avviare la sezione Montessori a Umbertide. Un risultato di grande rilievo, che rappresenta la prima attivazione in assoluto di questo indirizzo educativo in tutto l’Altotevere, segnando un momento storico per il territorio.

All’incontro era presente anche Riccardo Mancini, Presidente della Fondazione Villa Montesca, luogo simbolo della pedagogia montessoriana, dove Maria Montessori, chiamata da Alice Franchetti, iniziò a scrivere e sviluppare il proprio metodo, gettando le basi di un approccio educativo oggi diffuso e riconosciuto in tutto il mondo.

Il Vicesindaco Annalisa Mierla ha sottolineato come questo progetto rappresenti un arricchimento significativo dell’offerta formativa del territorio e, allo stesso tempo, una preziosa occasione per costruire future sinergie istituzionali, auspicando una collaborazione tra il Comune di Umbertide e la Fondazione Villa Montesca. Un dialogo che potrà tradursi, nel tempo, nella promozione e nell’attivazione di iniziative educative e culturali all’interno della scuola, con l’obiettivo di investire nella crescita e nel benessere delle nuove generazioni.

La scuola primaria “Garibaldi” di Umbertide è legata alla storia di una delle più grandi pedagogiste del Novecento. Osvaldo Armanni, infatti, l’architetto che progettò la scuola Garibaldi nel 1914, fu professore di Maria Montessori a Roma e, secondo la tradizione storica, il suo pensiero contribuì alla formazione della giovane scienziata.

La presentazione ufficiale del nuovo corso Montessori si terrà domenica 18 gennaio alle ore 11:30, presso i locali della scuola primaria “Garibaldi”. Sarà un momento importante per conoscere da vicino il progetto, visitare gli spazi, toccare con mano l’impegno dei docenti e respirare l’entusiasmo di questo nuovo inizio.

Per chi non potesse partecipare, la scuola resta comunque aperta alla comunità: è infatti possibile contattare direttamente l’istituto telefonicamente o via mail per richiedere una visita guidata personalizzata o per ottenere informazioni specifiche sul percorso Montessori.