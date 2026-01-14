Alla scoperta degli Etruschi: a Orvieto Arturo Zampaglione presenta il progetto ‘Vulci nel mondo’

Nell’ambito della rassegna letteraria ‘FAI…spazio ai libri’, realizzata con Delegazione FAI Orvieto e Gruppo FAI Todi – Sabato 17 gennaio alle 17.30 al Museo Etrusco ‘Claudio Faina’. Ingresso libero

Un’occasione per riscoprire la straordinaria modernità dei valori e della cultura degli Etruschi è quella offerta dall’evento organizzato sabato 17 gennaio al Museo Etrusco ‘Claudio Faina’ di Orvieto, nell’ambito di ‘FAI…spazio ai libri’, rassegna letteraria realizzata in collaborazione con la Delegazione FAI Orvieto e il Gruppo FAI Todi.

Cuore dell’incontro, che inizierà alle 17.30, sarà la presentazione del progetto scientifico ‘Vulci nel mondo’, nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma e privati, tra cui Arturo Zampaglione, ex corrispondente di Repubblica e membro del Comitato scientifico del progetto Vulci nel mondo; il progetto ha il merito di avere creato il più grande database di reperti etruschi, con l’obiettivo di mappare e riunire virtualmente l’immenso patrimonio artistico, oggi disperso nei musei di tutto il mondo a causa di secoli di saccheggi. Zampaglione presenterà i suoi innovativi progetti dedicati alla valorizzazione della civiltà etrusca e illustrerà anche ‘Etruscan Times – Il Giornale degli Etruschi’, un portale informativo gratuito che è già diventato un punto di riferimento internazionale per l’etruscologia. L’autore spiegherà quindi il fascino e la modernità di questo antico popolo, non tralasciando però una riflessione critica sulle difficoltà del settore archeologico italiano, spesso penalizzato da musei poco frequentati.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Solini Colalè, presidente della Fondazione per il Museo Faina e l’introduzione di Giuseppe Maria Della Faina, vicepresidente della Fondazione per il Museo Faina. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni: orvieto@delegazionefai.fondoambiente.it