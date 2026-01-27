Alla Sala dei Notari il celebre violinista Hans Liviabella omaggia il nonno compositore Lino

In programma la “Sonata in la minore” composta nel 1928 da Liviabella, insieme ai Cinque pezzi op. 62 di Ottorino Respighi e alla Sonata n. 1 in fa minore op. 80 di Sergei Prokofiev

È un originale omaggio a Lino Liviabella – violinista e compositore della scuola italiana “neoclassica” postbellica – il concerto che sabato 31 gennaio, alle 17.30, vedrà protagonista alla Sala dei Notari di Perugia il violinista torinese nipote d’arte Hans Liviabella, insieme a Gianluca Angelillo al pianoforte.

Attualmente primo dei secondi violini dell’Orchestra della Svizzera Italiana, dopo aver fatto parte della Chamber Orchestra of Europe, della Mahler Chamber Orchestra e – su invito di Claudio Abbado – della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orchestra Mozart di Bologna, Hans Liviabella proporrà un programma aperto dai Cinque pezzi op. 62 di Ottorino Respighi seguiti dalla Sonata n. 1 in fa minore op. 80 di Sergei Prokofiev, pagina “sofferta” e drammatica scritta a intervalli durante la Seconda Guerra Mondiale.

A chiudere il concerto, inserito nel cartellone della stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Liviabella eseguirà la Sonata in la minore composta, nel 1928 dal nonno Lino (1891-1953).