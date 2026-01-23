La Pro Loco di Ponte San Giovanni nel contesto della Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni organizza lezioni per usare lo smartphone, prevenire truffe e scoprire nuove possibilità nel mondo digitale

Ripartono gli appuntamenti gratuiti dedicati all’alfabetizzazione digitale per la popolazione adulta. Gli incontri, organizzati dalla Pro Loco di Ponte San Giovanni inserita nel contesto della Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni, aiutano le persone più anziane a diventare autonome nell’uso del cellulare, strumento ormai indispensabile per la vita quotidiana: dalle comunicazioni con familiari e amici all’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, come prenotazioni sanitarie e gestione dello SPID. Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e alla prevenzione delle truffe digitali: durante le lezioni, i partecipanti imparano a riconoscere messaggi sospetti, falsi operatori e tentativi di raggiro via sms o altre applicazioni.



Oltre alla parte pratica, l’iniziativa ha un forte valore sociale: è una sfida all’inclusione, pensata per non lasciare soli i membri della fascia più matura della popolazione e per ridurre il rischio di isolamento. Saper usare uno smartphone diventa così un modo per restare in contatto, mantenere relazioni, esercitare i propri diritti e migliorare la qualità della vita.



Il primo appuntamento è previsto per sabato 24 gennaio ed è ancora possibile iscriversi agli incontri futuri chiamando il numero 3402570320 (Matteo)

Martina Braganti