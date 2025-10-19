Mercoledì 22 ottobre ore 21 al Teatro Mengoni di Magione e Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre ore 20.45 al Teatro Secci di Terni la commedia Strappo alla regola con Maria Amelia Monti

Con la brillante commedia Strappo alla regola di Edoardo Erba prendono il via le Stagioni 25/26 del Teatro Mengoni di Magione e del Teatro Secci di Terni.

Lo spettacolo, che vede protagoniste Maria Amelia Monti e Cristina Chinaglia – con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi, Fabio Zulli – sarà in scena a Magione giovedì 22 ottobre alle 21 e a Terni giovedì 23 e venerdì 24 ottobre alle 20.45.

L’opera gioca su una inedita interazione fra Teatro e Cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, e che terrà sospeso il pubblico in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli, uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto.

Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare. Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. Mentre sullo schermo i personaggi del film girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo “strappo” per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla.

Info e biglietti

Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

La vendita online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it