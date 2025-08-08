Al via Monteleone Food Trucks

il 13 agosto 2025 a partire dalle ore 19
E’ ancora il comune di Monteleone di Spoleto protagonista di questa estate 2025 con “Monteleone Food Trucks”, il primo festival dello street food della Valnerina”, che si terrà il 13 agosto 2025 a partire dalle ore 19, lungo Corso Vittorio Emanuele II, nel cuore paese.
Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del buon mangiare e del divertimento, da vivere in un borgo incantato come quello di Monteleone di Spoleto.
Le migliori cucine su ruote offriranno specialità gastronomiche per tutti i gusti: hamburger gourmet, arrosticini, fritti, dolci artigianali, piatti tipici e proposte internazionali. Tutto rigorosamente on the road! Dopo il buon cibo la serata continuerà con il DJ set, fino a notte inoltrata.
Per info e aggiornamenti:
segui la pagina Instagram @monteleonedispoletoeventi o contattaci alla mail monteleonedispoletoeventi@gmail.com