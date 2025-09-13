Al via la Settimana della Custodia a Perugia



Lunedì 15 settembre i primi interventi con la sindaca Ferdinandi, Carolina Cucinelli e la Giunta comunale

Prenderà il via lunedì 15 settembre 2025 la prima edizione della Settimana della Custodia, l’iniziativa promossa dal Comune di Perugia insieme alla Fondazione Cucinelli, che vedrà cittadini, associazioni e istituzioni impegnati in un grande progetto di cura e rigenerazione dei luoghi simbolo della città sia nel centro storico che in periferia.

La giornata inaugurale sarà caratterizzata da importanti interventi di recupero e manutenzione, alla presenza della Sindaca Vittoria Ferdinandi, di Carolina Cucinelli, dell’assessore Andrea Stafisso e di altri membri della Giunta comunale.

Programma di lunedì 15 settembre

* Ore 9.30 – Piazza Birago

Avvio dei lavori di rigenerazione della fontana: rasatura della vasca, impermeabilizzazione dei faretti, sistemazione delle griglie di raccolta delle acque, sostituzione degli sportelli in ferro, fornitura e posizionamento di sei vasi con fiori all’interno delle sedute, smontaggio e successivo rimontaggio dei faretti.

* Ore 10.00 – Scale del Duomo

Intervento di pulitura e cura della scalinata.

* Ore 10.30 – Scale delle Poste, Piazza Matteotti

Pulitura e restyling urbano.

* Ore 17.00 – Pretola (Associazione per Pretola APS)

Recupero del Centro di Vita Associativa (CVA) con interventi di pulizia e riverniciatura della porta e delle pareti in muratura, gravemente deteriorate da scritte, ruggine e segni del tempo.

La Settimana della Custodia continuerà per tutta la settimana con decine di attività diffuse in città e nelle frazioni, grazie alla collaborazione tra cittadini, scuole, università, associazioni, comitati e imprese.

Un’occasione unica per dimostrare, insieme, che custodire la città significa amarla e consegnarla più bella alle generazioni future.