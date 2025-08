Al via la Festa Grossa di Collestrada

In programma dall’8 al 17 Agosto

E’ stata presentata oggi (4 agosto) nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala della Vaccara di palazzo dei Priori la “Festa Grossa” di Collestrada in programma dall’8 al 17 agosto nel borgo medioevale perugino, una manifestazione a carattere prevalentemente religioso, ma con un ricchissimo cartellone di eventi culturali, musicali e di intrattenimento, patrocinata dal Comune di Perugia.

Presenti all’incontro l’assessore Fabrizio Croce, la presidente del comitato organizzatore, Donatella Galli ed i consiglieri del comitato organizzatore.

Donatella Galli, presidente del comitato organizzatore ha spiegato che “la “Festa Grossa” è un evento di carattere religioso e civile che si svolge a Collestrada ogni cinque anni nel mese di agosto. La sua esistenza è documentata dal 1884, ma le sue origini risalgono al XV secolo, come testimoniato dal pannello conservato nella chiesa parrocchiale in “Ricordo della Festa del IV centenario di Maria S.S. Assunta dei XII Apostoli”. Non si tratta di una delle tante sagre sorte negli ultimi decenni, bensì di una festa autentica, profondamente radicata nella tradizione locale, che si rinnova in ogni edizione. Pur evolvendosi nel tempo, la “Festa Grossa” ha saputo mantenere intatta la sua natura profonda, proponendo un equilibrato connubio tra tradizione e modernità. Lo spirito antico della festa trasforma il nostro piccolo borgo di Collestrada in un luogo di incontro e di scambio, dove si fondono eventi di diversa natura, alcuni dei quali di rilevanza nazionale: cerimonie religiose, eventi culturali, spettacoli teatrali e musicali, allestimenti espositivi, eventi sportivi, laboratori per bambini e visite guidate ai luoghi storici e naturalistici. L’edizione 2025 si concentrerà sul legame tra Collestrada e San Francesco, documentato da tre significativi episodi nelle fonti francescane”.

Per l’assessore a Turismo e Città Storica Fabrizio Croce “è bello quando le feste hanno un profondo radicamento nella storia e sul territorio; da questo punto di vista la Festa Grossa di Collestrada rappresenta un esempio: qui non soltanto si recuperano importanti tradizioni storiche ma ci si rivolge anche alla contemporaneità”.

Secondo l’assessore, infatti, il successo di una manifestazione risiede proprio nella varietà della proposta, ossia nella capacità di saper coniugare l’antico con il moderno, arricchendo le originarie tradizioni religiose con momenti artistici dedicati alla musica ed al teatro, adatti a tutte le età.

Croce ha poi espresso soddisfazione per il fatto che la Festa Grossa è frutto dell’impegno e della collaborazione di tutte le associazioni che insistono su Collestrada, capaci di mettersi insieme e di creare una rete con l’obiettivo di valorizzare una frazione importante della città di Perugia, in linea con le progettualità dell’Amministrazione comunale.

L’auspicio, pertanto, è che i perugini, provenienti anche da altre parti della città attratti dalla festa, possano riscoprire un territorio pieno di arte, storia e bellezze naturali, partendo dal borgo di Collestrada, un autentico gioiello.

Infine l’assessore Croce ha voluto porre l’accento su un ulteriore elemento di pregio che caratterizza la manifestazione, ossia lo spazio dedicato a bambini e bambine ed al loro coinvolgimento attivo nell’ambito dei laboratori previsti.

“Questa scelta certifica la crescita della sensibilità e dell’attenzione verso i più giovani che si sta progressivamente diffondendo in molti eventi cittadini; si tratta di un’iniziativa che riteniamo strategica perché consente ai giovani di essere protagonisti in prima persona, creando cittadini sempre più consapevoli”.

IL PROGRAMMA

Ogni sera le due location, la piazza e la terrazza si animeranno con spettacoli teatrali, concerti e musica. Previsto anche un punto ristoro con bar e cucina tipica: sarà possibile gustare un buon calice di vino e piatti locali, accompagnati da mostre fotografiche e pittoriche, incontri con l’autore e momenti letterari. Non mancheranno iniziative dedicate all’arte, tra cui una residenza per giovani scultori under 35 che realizzeranno opere in pietra serena, destinate a restare sul territorio.

Nell’antico “cantinone” sarà presente una suggestiva videoproiezione artistica immersiva sulla vita di San Francesco e sulla sua permanenza nei lebbrosari di Collestrada come documentato da antiche fonti scritte e venerdì 9 agosto alle ore 21,30, Giovanni Scifoni porterà in scena “Fra’ – San Francesco, la star del Medioevo”, un monologo che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico in un viaggio straordinario nella vita del santo più amato della cristianità. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire la figura di Francesco d’Assisi attraverso gli occhi di uno dei più apprezzati attori del panorama teatrale italiano.

Ampio spazio anche ai più piccoli con “Bimbi al Borgo”, un’area pensata per bambini dai 3 ai 12 anni, con laboratori artigianali, trucca-bimbi, percorsi ludici e giochi. In programma anche “Pomperopoli” organizzata dall’Associazione nazionale dei vigili del fuoco e un originale Palio dei Rioni di Collestrada, che ogni giorno coinvolgerà le varie contrade in gare a punti fino alla proclamazione del rione vincitore.

La Festa Grossa è frutto dell’impegno del comitato organizzatore, del contributo degli sponsor e delle offerte liberali di tutte le famiglie di Collestrada e del supporto tecnico del Comune di Perugia – che ha fornito attrezzature.

Tra le iniziative più attese anche la prima edizione del concorso letterario nazionale “Collestrada: i colori delle parole”, che ha registrato oltre 100 racconti partecipanti. Il premio è articolato in tre sezioni: adulti, bambini e ragazzi. I racconti sono ispirati liberamente al Cantico delle Creature di San Francesco. La premiazione avverrà il 16 agosto alle ore 18:30, presso la terrazza durante la rubrica “Aperitivo con l’autore”. I vincitori saranno selezionati da una giuria esterna composta da giornalisti, editori e docenti.

Appuntamento a Collestrada dall’8 al 17 agosto per una festa che unisce fede, arte, musica, cibo e spirito di comunità.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Umbria e dalla Assemblea legislativa, dal Comune di Perugia, dal Comune di Assisi e dal Comune di Torgiano.