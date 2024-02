Al via il quinto Master di scrittura seriale di fiction

Aperte le iscrizioni, c’è tempo fino al 9 marzo

Un’offerta formativa specialistica per giovani editor e sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura, criteri di costo, regia e montaggio: è questo l’obiettivo del Master di scrittura seriale di fiction, organizzato dal Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, con sede a Perugia, in collaborazione con Rai-Radiotelevisione Italiana/Direzione Rai Fiction, e con il sostegno dell’Associazione produttori audiovisivo.

Il Master, giunto alla sua quinta edizione, si rivolge ai giovani che vogliano entrare nel mondo della scrittura e della produzione televisiva e cross mediale, specificamente seriale, facendo tesoro delle esperienze più recenti sia nel campo della produzione di fiction italiana che di quella internazionale.

Il limite massimo di età per partecipare – spiega una nota dei promotori – è di 40 anni.