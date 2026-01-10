Al via il protocollo d’intesa “Neo Amico Mio Giornalista” fra l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro e l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria

A Terni, la giornata di prevenzione è fissata per il 28 febbraio

L’inaugurazione con i presidenti Aucc e Odg, rispettivamente Caforio e Benedetti, il 31 alle ore 9.00 a Perugia

Si rafforza la cultura della prevenzione anche attraverso il protocollo d’intesa “Neo Amico Mio Giornalista”, siglato, lo scorso ottobre, fra l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro e l’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria e che dal prossimo 31 gennaio entra nel vivo, dando la possibilità, ai giornalisti, di effettuare visite dermatologiche di controllo gratuite per prevenire i melanomi e di fornire informazioni utili alla popolazione.

Il 31 gennaio, tutti i giornalisti iscritti all’Ordine potranno recarsi presso la sede Aucc, di Perugia, in Strada La Torretta 2/b, e farsi visitare, dalle 9.00 alle 14.00, dai due professionisti che collaborano da anni con l’Associazione, i dottori dermatologi Giulio e Chiara Franceschini.

Alla giornata di inaugurazione del protocollo, alle ore 9.00, saranno presenti i due presidenti di Aucc e Odg Umbria, rispettivamente Giuseppe Caforio e Luca Benedetti, i dermatologi Franceschini e il personale Aucc. E’ stata già fissata anche la data su Terni che sarà il 28 febbraio, presso la locale sede Aucc, in Via degli oleandri, 39.

Si tratta del primo accordo del genere a livello nazionale e ha lo scopo di promuovere la prevenzione oncologica, in particolare, contrastare i melanomi, oltre a fornire una più puntuale formazione professionale dei giornalisti sui temi della salute e su una corretta informazione su ricerca e cura. Il documento, della durata triennale, fa parte degli eventi celebrativi per i 40 anni di attività di Aucc.

La Regione Umbria ha dato il proprio sostegno all’accordo, riconoscendo il valore di alleanze come questa, che mettono al centro la persona, l’informazione consapevole e il diritto alla cura.

Per info: Aucc Perugia 3479147074; Aucc Terni 337623938