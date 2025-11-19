Al via i lavori percorso ciclopedonale dal nuovo ponte sul Tevere all’Abbazia di Montecorona

L’intervento ammonta a circa 700mila euro ed è finanziato da fondi Pnrr
Hanno preso il via pochi giorni fa i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale che andrà dal ponte sul Tevere, recentemente posizionato all’altezza della centrale idroelettrica, verso l’Abbazia di Montecorona.
L’intervento ammonta a circa 700mila euro ed è finanziato da fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). I lavori consistono nella realizzazione di un percorso ciclopedonale a doppio senso di marcia sulla sponda destra del Tevere, all’altezza della strada provinciale 170 che collega Umbertide con San Giovanni del Pantano.
La pista ciclopedonale sarà ricavata allargando la banchina della strada sul lato sinistro in direzione Perugia, con interventi di allargamento della sede stradale, realizzazione di massicciata e opere di finitura in modo da avere completata la pista ciclo pedonale con una larghezza utile di 2,50 metri, che affianca quella carrabile.
La delimitazione fra la pista ciclopedonale e la strada carrabile verrà effettuata posizionando delle cordolature omologate. Oltre alla pista ciclopedonale sarà realizzato anche un attraversamento sul cosiddetto fosso del Guardengolo, che permetterà la prosecuzione del percorso verso l’abbazia di Montecorona.
La realizzazione di questa pista ciclopedonale
hanno dichiarato congiuntamente il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Villarini
è parte di un progetto più ampio che permetterà di spostarsi a piedi o in bicicletta dalla foce del Carpina fino all’Abbazia di Montecorona. Un percorso pensato per tutti, dai bambini nei passeggini agli sportivi, fino a chi vuole semplicemente godersi il paesaggio
Con questo intervento, Umbertide rafforza il proprio impegno verso una città più accessibile, inclusiva e sostenibile, un’opportunità per vivere il nostro territorio in modo più consapevole e rispettoso.