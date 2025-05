Al via a Perugia la XII edizione di Encuentro

Venerdì 30 e sabato 31 maggio primi due giorni perugini per la manifestazione promossa dall’associazione Encuentro Aps con il sostegno di Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Castiglione del Lago e Instituto Cervantes di Roma, in programma fino al 2 giugno nel capoluogo e al Trasimeno

Prenderà ufficialmente il via con una serie di appuntamenti a Perugia venerdì 30 maggio – dopo un’anteprima per le scuole la mattina di giovedì 29 – la XII edizione di Encuentro, festa delle letterature in lingua spagnola.

Alle 17, a Indigo, Juan Pablo Villalobos presenterà (in collegamento) il suo libro Ti vendo un cane (CentoAutori), in dialogo con il gruppo di lettura della libreria Mannaggia; alle 18.15, l’Aula Magna dell’Università per Stranieri ospiterà la lectio magistralis di Nicola Lagioia su Juan Rulfo e il suo Pedro Páramo; a seguire, alle 21.15, alla Sala dei Notari si parlerà di Gaza, ovvero Raccontare l’inenarrabile, con Paola Caridi e Micaela Frulli, promotrici della campagna di sensibilizzazione #gazalastday, lo storico Carlo Greppi, gli scrittori Matteo Nucci e Paco Taibo II e Fabio Barcaioli, assessore regionale con delega alla Pace, che presenterà la mozione al Consiglio regionale per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. Modera Francesca Romana Elisei.

Sabato 31 maggio si parte alle 11 alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni, con l’incontro tra La Brigada para leer en libertad e le biblioteche umbre, con Paloma Saiz, della Brigada para leer en libertad, Mariana Bucchi, della Biblioteca comunale Giosuè Carducci di Spoleto, e Gabriele De Veris, del Sistema bibliotecario comunale di Perugia. Modera Antonella Pinna.

Sempre alle 11, ma alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, il giornalista Rodrigo Terrasa presenterà, in dialogo con il gruppo di lettura della libreria, L’abisso dell’oblio (Tunué), Premio Romics come Miglior fumetto europeo 2025, scritto con Paco Roca. L’incontro è promosso in collaborazione con la Biblioteca della Nuvole.

Alle 17.15 alla Sala dei Notari si terrà l’incontro Libera università in libero Stato?, con la partecipazione di Christian Raimo, Paco Taibo II e Melania Bolletta. Modera Rocco Dozzini L’appuntamento rientra nell’ambito degli eventi di Encuentro nelle scuole, ed è promosso in collaborazione con il progetto #Tralci, finanziato dalla Regione Umbria, con l’associazione Luoghi Comuni Aps a fare da capofila.

Alle 17.30 ci si sposta alla biblioteca comunale “Gianni Rodari” di San Mariano, con Maria Fernanda Ampuero che presenterà il suo Le bestie (Gran Vìa edizioni).

Alle 18.30, alla Sala dei Notari, Con Saramago nell’isola, e nel mondo, con Pilar del Río, moglie dello scrittore Premio Nobel per la Letteratura. Parlerà del suo libro L’intuizione dell’isola. I giorni di José Saramago a Lanzarote (Feltrinelli Editore), per conoscere meglio non solo l’autore, ma anche l’uomo e l’essere umano: le sue convinzioni e il suo fermo proposito di costruire un mondo migliore. Modera Marino Sinibaldi.

Infine, la sera, viaggio in tavola alla scoperta dei sapori e della tradizione culinaria del Messico: alle 20.30, a Umbrò, cena messicana con degustazione di tequila (costo 20 euro – info e prenotazioni tel 320 5785927‬). Saluto introduttivo di Carlos García de Alba, Ambasciatore del Messico in Italia, che parlerà della storia delle relazioni tra Italia e Messico.