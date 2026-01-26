Al Teatro Torti di Bevagna omaggio a Mia Martini di Melania Giglio

accompagnata dal piano di Heron Borelli

“Notte di note per Mimì” per il prossimo spettacolo della stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Torti di Bevagna, “Vado al Torti”, promossa da – A.T.I. Francesco Torti (Teatro Belli e Teatro Agape) in collaborazione con l’amministrazione comunale, direzione artistica di Carlo Emilio Lerici.

In scena, domenica primo febbraio alle 17.30, un omaggio intenso e delicato a Mia Martini con Melania Giglio, che ne restituisce voce, fragilità e forza attraversando musica e vita dell’artista, accompagnata al pianoforte da Heron Borelli. Una serata a cura di Daniele Salvo.

Sul palco – Melania Giglio si trasforma in Mia Martini e lo fa con convincente passione, senza prevaricare mai su Mimì, in un equilibrio magistrale, portando in scena il personaggio senza cadere nella caricatura, non accontentandosi di facili imitazioni. Accompagnata al pianoforte da Heron Borelli si muove passo-passo dentro e fuori Mia Martini, dalle lusinghe del mondo musicale, agli inferni del periodo più nero in un incessante duetto fra recitazione e canto, che non limita la performance ad una lista di successi, ma amplifica i più significativi momenti di vita dell’artista.

Prossimi appuntamenti : 22 febbraio alle 17.30 Corrado d’Elia – “Galileo, oltre le stelle, 15 marzo alle 17.30 Teatro Belli – “Volpone” di Ben Jonson, versione di Larry Gelbart, 17–18–19 aprile Agape Teatro – “Rent”, 26 aprile alle 17.30 Agape Teatro – “Francesco l’amato mio”, cantico dei poveri amanti.

COSTI E PRENOTAZIONI

Biglietto intero euro 18, ridotto (under 26 e over 65) euro 15, ridotto under 18 euro 1. Loggione e visibilità limitata euro 10.

Informazioni e prenotazioni botteghino e prenotazioni telefoniche alla Proloco Bevagna in piazza Filippo Silvestri tutti i giorni escluso il martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30: 379.2980055 (anche via WhatsApp) – biglietteria@teatrotortibevagna.it.

Prevendite su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.teatrotortibevagna.it