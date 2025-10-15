Al Teatro Morlacchi la prima assoluta di Riccardo III di Shakespeare

Per la regia di Antonio Latella e con Vinicio Marchioni nel ruolo del protagonista

Al via la Stagione 25/26 del Teatro Morlacchi di Perugia: ad aprire il Cartellone sarà il debutto in prima assoluta della nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria Riccardo III di William Shakespeare, per la regia di Antonio Latella che sceglie Vinicio Marchioni per il ruolo del protagonista; insieme a lui un cast d’eccezione: Silvia Ajelli, Anna Coppola, Flavio Capuzzo Dolcetta, Sebastian Luque Herrera, Luca Ingravalle, Giulia Mazzarino, Candida Nieri, Stefano Patti, Annibale Pavone, Andrea Sorrentino.

La traduzione è di Federico Bellini, l’adattamento di Antonio Latella e Federico Bellini. La dramaturg è Linda Dalisi, le scene sono a cura di Annelisa Zaccheria, i costumi di Simona D’Amico, le musiche e il suono di Franco Visioli, le luci di Simone De Angelis.

Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre (mercoledì ore 20.45, giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.45, sabato ore 18, domenica ore 17).



Antonio Latella torna a Shakespeare allestendo una delle sue opere più celebri: un grande affresco sulle manifestazioni del male. I personaggi di Riccardo III si muovono all’interno di un ideale parco-giardino che pare suggerire una dimensione d’incanto, dove si consuma un inevitabile scontro tra la forza dominante della Natura e gli intrighi, i duelli, e in fondo le miserie degli uomini.

BIGLIETTI e INFO – È possibile prenotare al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. La prevendita dei biglietti a Perugia viene effettuata presso il Botteghino del Teatro Morlacchi, T. 075 5722555, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.30, il sabato dalle 17 alle 20. Acquisto online: www.teatrostabile.umbria.it