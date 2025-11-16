Al Teatro Lyrick va in scena “Cantando sotto la pioggia”

in una nuova edizione brillante e ricca di comicità firmata Cannito, con Lorenzo Grilli, Flora Canto, Martina Stella e un cast di talenti

Tempo di musical al Teatro Lyrick di Assisi dove, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre (ore 21.15), arriva in scena la nuova, scintillante edizione italiana di “Cantando sotto la pioggia“, prodotta da Fabrizio di Fiore Entertainment & FdF Gat. La regia firmata da Luciano Cannito, fa rivivere tutta la magia, l’ironia e la leggerezza di uno dei musical più amati di sempre.

Questa versione si distingue per un tono ancora più comico, divertente e gioioso, grazie alla brillante regia e all’adattamento dello stesso Cannito, che cura anche le coreografie. Protagonisti d’eccezione sono Lorenzo Grilli, Flora Canto e Martina Stella, indimenticata interprete de “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, insieme ai talentuosi Vittorio Schiavone, Maurizio Semeraro e Sergio Mancinelli.

A impreziosire ulteriormente lo spettacolo, le scene sono firmate dal maestro Italo Grassi e i costumi da Silvia Califano, figlia del leggendario cantautore, che dona al progetto uno stile unico ed elegante. La direzione musicale è affidata a Ivan Lazzara, mentre il disegno luci è curato dal visionario Valerio Tiberi.

Una produzione scintillante, coinvolgente e piena di energia, che porterà il pubblico a cantare, ridere e sognare, magari proprio “sotto la pioggia”, che in scena il pubblico potrà ammirare scendere, come per magia.

Tratto dall’omonimo film del 1952, il musical è ambientato nella Hollywood degli anni ’20, durante la transizione dal cinema muto al sonoro. La storia segue Don Lockwood, una star del cinema muto, e il suo migliore amico Cosmo Brown nella realizzazione di un film parlato. Il problema principale nasce quando la vanitosa co-protagonista, Lina Lamont, si rivela inadatta al nuovo cinema sonoro per la sua voce stridula. Per salvare il loro film, Don e Cosmo convincono Kathy Selden, una giovane attrice di talento, a doppiare segretamente la voce di Lina. Dopo vari fraintendimenti e momenti esilaranti, la verità verrà a galla.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale Zona