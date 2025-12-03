Al Quasar Village si accende la magia del Natale: Fiabe sotto l’albero e Paese dei balocchi

Allestimenti a tema, spettacoli e contest fiabesco per studenti delle scuole del territorio – L’8 dicembre, e poi ancora dal 13 al 23, rappresentazioni e musical realizzati da attori professionisti in galleria

Si accende la magia del Natale al Quasar Village di Corciano che quest’anno si è trasformato nel regno incantato delle fiabe dove riecheggia ‘C’era una volta’, tra allestimenti a tema, spettacoli, musical e racconti scritti dai bambini. La galleria del Centro Commerciale risplende tra mille luci colorate e si riempie di personaggi cartonati e storie fantastiche, da scoprire insieme a tutta la famiglia. Coinvolte anche le scuole del territorio nel contest ‘Fiabe sotto l’albero’, tema scelto dal Quasar Village per il Natale 2025, con l’obiettivo di valorizzare la creatività e l’immaginazione dei più piccoli e far vivere loro un’esperienza fatta di immaginazione e meraviglia: gli alunni sono stati invitati a scrivere una o più fiabe originali che resteranno appese su un grande albero scenografico allestito all’interno del Quasar Village, un simbolo visibile di condivisione, partecipazione e spirito natalizio. Cinque le giornate dedicate alle scuole, il 5, il 9, il 10, l’11 e il 12 dicembre durante le quali, a turno, i bambini vivranno un percorso immersivo incontrando alcuni personaggi delle fiabe e consegneranno anche il loro racconto originale, che sarà valutato da una giuria interna al Quasar Village. La fiaba ‘più bella’ sarà premiata in un evento speciale che si terrà nel corso del mese di dicembre; il premio consisterà in una Quasar Gift Card, da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico presso il Quasar Village.

Lunedì 8 e poi ancora da sabato 13 a martedì 23 dicembre, ogni giorno in cinque diverse postazioni si susseguiranno spettacoli realizzati da attori professionisti in costumi teatrali: alle 16 va in scena Pinocchio con il raccontastorie Geppetto; alle 16.30 il musical Frozen; alle 17.30 Aladino con il raccontastorie Il Genio; alle 18 il musical Alice nel Paese delle meraviglie; alle 18.35 Toy story con il mattatore Buzz Lightyear e alle 19 il musical La Bella e la Bestia.

Anche all’esterno si respira l’atmosfera delle fiabe e difatti gli allestimenti sono ispirati al mondo di Alice, Pinocchio, Aladino, Frozen e Toy Story. Fino al 24 dicembre, inoltre, prende forma il Paese dei Balocchi con i mercatini di Natale allestiti nelle caratteristiche casette in legno, tra cibo tipico e artigianato artistico.