Al Quasar Village il trionfo dello sport: sabato 6 e domenica 7 settembre c’è Sport Village

In programma giochi, mini tornei e show dimostrativi gratuiti delle diverse discipline – ‘In campo’ circa 30 associazioni e società del territorio. Special guest i pallavolisti Alessia Mazzaro della Bartoccini MC Restauri Perugia e Wassim Ben Tara della Sir Safety Perugia con la Coppa dei Campioni vinta

Sabato 6 e domenica 7 settembre il Quasar Village di Corciano ospita la seconda edizione dello Sport Village, evento dedicato alla promozione dello sport e della cultura sportiva, con il patrocinio di Coni Umbria e Comune di Corciano.

Una due giorni ricca di attività, associazioni e società del territorio, circa 30 realtà che daranno vita a giochi, mini tornei e show dimostrativi gratuiti delle diverse discipline: dalle 11 alle 19 si alterneranno pilates, calcio, nuoto, rugby, atletica, padle, pickleball, tennis, pallacanestro, equitazione, kick boxing, karate e diverse arti marziali (Muay Thai, Kung Fu, Jujutsu, Kenjutsu), crossfit, danza, danza del ventre, ginnastica ritmica e artistica. Inoltre, domenica, si aggiunge un tris di attività con i giochi gonfiabili. Nel Villaggio delle casette in legno, poi, all’esterno, le associazioni e le società sportive saranno disponibili per informazioni, test gratuiti, offerte speciali, abbonamenti e iscrizioni. Special guest l’asd School volley Perugia e la società Black Angels Perugia, sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, quando sarà anche possibile sottoscrivere abbonamenti per la stagione 2025-2026 del campionato di serie A1 della Bartoccini MC Restauri Perugia.

Inoltre, domenica alle 17.30 è previsto un momento istituzionale in cui interverranno rappresentanti di Coni Umbria, Comune di Corciano, dirigenti della società Black Angels Perugia Volley e due grandi atleti, in rappresentanza delle squadre di massima serie della pallavolo umbra femminile e maschile: per le Black Angels sarà presente Alessia Mazzaro, atleta nata nel 1998 a Varate (Varese), con una solida esperienza nella massima categoria italiana; Mazzaro ha, inoltre, uno spessore internazionale che può essere misurato dall’esperienza con la maglia azzurra, perché la centrale è stata chiamata a rappresentare il Bel Paese in diverse categorie giovanili, contribuendo alla vittoria del Campionato Mondiale Under 18 nel 2015; nel 2021 è entrata a far parte della nazionale maggiore con cui ha conquistato la medaglia d’oro al Campionato Europeo e, l’anno successivo, l’oro ai XIX Giochi del Mediterraneo; per la Sir Safety Perugia ci sarà il campione Wassim Ben Tara, opposto tunisino di nazionalità sportiva polacca, che ha fatto il suo esordio nel campionato italiano proprio con la Sir nella stagione 2023-2024. In sole due stagioni l’attaccante bianconero ha già aggiunto nel suo personale palmares ben 6 trofei con la società del presidente Gino Sirci: un Mondiale per Club, due Supercoppe, una Coppa Italia, uno Scudetto e la Champions League, conquistata lo scorso 18 maggio al termine della Final Four di Łódź; e proprio questo prestigioso trofeo, la Coppa dei Campioni, sarà per l’occasione esposto al Quasar Village, per poter essere ammirato da vicino.