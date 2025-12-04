Al Premio Nobel Roger B. Myerson il Dottorato honoris causa in Economia – Istituzioni imprese e metodi quantitativi 

Il 10 dicembre, alle ore 11, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali, presso il Complesso monumentale di San Pietro a Perugia, l’Ateneo conferirà il Dottorato Honoris Causa al prof. Roger B. Myerson, Premio Nobel per l’Economia 2007, su proposta del Dipartimento di Economia dello Studium.

Myerson, David L. Pearson Distinguished Service Professor of Global Confict Studies presso la “Harris School of Public Policy” e il “Griffin Department of Economics” dell’Università di Chicago, è autore di contributi decisivi nella teoria dei giochi e nell’analisi dell’informazione, tra cui il perfezionamento dell'”equilibrio di Nash”, del “principio di rivelazione” e del “teorema di equivalenza dei ricavi”. I suoi studi hanno avuto un impatto profondo non solo sull’economia, ma anche sulla scienza politica e sulla teoria delle istituzioni democratiche.

L’evento si affianca al seminario in Institutional Analysis del Ronald Coase Institute of Chicago, ovvero uno tra i principali appuntamenti mondiali dedicati allo studio delle istituzioni, delle regole e delle dinamiche che governano i sistemi reali, che si svolgerà dal 7 al 12 dicembre 2025

Il workshop, organizzato dal Ronald Coarse Institute, dal Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali UniPg – in particolare dalla sua Unità di Bioeconomia – e dall’Accademia dei Georgofili di Firenze, vedrà la partecipazione di 25 ricercatori selezionati, nonché docenti provenienti da atenei di eccellenza mondiali quali la University of California Berkeley, la Stanford University, la Sorbonne Université e la University of Chicago.

Il workshop rappresenta un momento di formazione avanzata e un’importante occasione di dialogo per la Comunità scientifica e rafforza la presenza dell’Ateneo di Perugia nelle reti globali della ricerca: l’intervento di studiosi di fama mondiale e il conferimento del titolo honoris causa a Roger B. Myerson testimoniano il crescente ruolo dello Studium quale polo di eccellenza nella riflessione sulle Istituzioni e sui sistemi economici contemporanei.

Perugia, 4 dicembre 2025