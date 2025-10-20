Al Lyrick di Assisi lo spettacolo di Giorgio Panariello

Il 9 aprile 2026 alle ore 21

Giorgio Panariello porterà in scena il suo nuovo spettacolo, “E se domani…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”, al Teatro Lyrick di Assisi il 9 aprile 2026 alle 21. L’evento, organizzato da Elite Agency Group e Zonafranca, rientra nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

I biglietti saranno disponibili dalle 18 di oggi (20 ottobre) sui circuiti TicketOne e TicketItalia.