Al Birrificio Flea viaggio tra sapori, saperi e convivialità dell’antica Umbria

Sabato 8 novembre ‘Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400’ – Previsti un convegno e un aperitivo dedicati alla riscoperta delle tradizioni medievali

Un evento dedicato alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche e conviviali dell’Umbria medievale. Sabato 8 novembre al Birrificio Flea è stato organizzato il convegno ‘Medioevo nel piatto e nel boccale: alimenti e bevande nel 1400’, realizzato in collaborazione con l’Ente Giochi De Le Porte e il patrocinio del Festival del Medioevo e del Comune di Gualdo Tadino.

L’iniziativa unirà cultura, storia e gusto in un pomeriggio all’insegna della conoscenza e dell’esperienza sensoriale. Il programma prenderà il via alle 15 con la registrazione dei partecipanti seguita, alle 15.30, dall’apertura dei lavori. Al convegno interverranno studiosi e giornalisti di rilievo tra cui Federico Fioravanti, ideatore del Festival del Medioevo, che presenterà il suo libro ‘Spezie. Viaggio tra profumi e leggende’; il professor Alberto Sorbini con l’approfondimento ‘Fra dietetica e convivialità: il piacere onesto e la buona salute di Bartolomeo Sacchi detto il Platina (1474)’; il professor Duccio Balestracci con l’intervento ‘Mangiare e l’altro: come l’insolito diventa usuale in tavola’; Federico Sciurpa, vicedirettore del Corriere dell’Umbria, con il contributo ‘Medioevo: un’epoca in fermento. La birra tra fede, mercati e convivialità’. Moderatrice dell’incontro sarà Cinzia Tini, direttrice di Tele radio Gubbio (Trg).

Al termine del convegno si potrà partecipare a un tour guidato del birrificio e, a seguire, a un suggestivo aperitivo medievale ispirato ai sapori dell’antica Umbria con degustazioni di bruschette, crostini, zuppe, legumi, dolci rustici e bevande medievali come ippocrasso, idromele e birra artigianale Flea.

La partecipazione al convegno è gratuita; la visita con aperitivo medievale è disponibile su prenotazione al costo di 20 euro a persona. Il ricavato sarà devoluto all’Ente Giochi de Le Porte.