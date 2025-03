Agli arresti domiciliari sorpreso fuori dall’abitazione: arrestato

Dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno

Qualche giorno fa, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Foligno ha arrestato in flagranza un 24enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

L’uomo era stato recentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico perché, in violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione.

Nonostante il provvedimento, lo scorso venerdì, gli agenti della Sala Operativa hanno notato che era scattato l’allarme del braccialetto elettronico.

I poliziotti intervenuti per un controllo presso il domicilio del giovane, hanno constatato che questo non si trovava in casa. Dopo pochi minuti, però, lo hanno notato mentre, incappucciato, in modo fugace, tentava di rientrare presso la propria abitazione.

Avvicinato dagli agenti, ha riferito di essersi allontanato per acquistare del tabacco e una bottiglia di vino.

Per questo motivo, il 24enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’indagato deve presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.