Aggressione infermiera Terni, Fp Cgil esprime solidarietà contro “l’ennesima violenza”

Chieste soluzioni per problemi e condizioni di lavoro che il sindacato denuncia da anni. Il sindacato: “non è tollerabile che il personale sanitario sia soggetto ad aggressione da parte degli utenti”

Con queste parole la Fp Cgil Terni esprime la propria solidarietà all’infermiera aggredita, giovedì 3 aprile, al Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e anche a tutto il personale del nosocomio ternano.

“La solidarietà non basta – proseguono da Fp Cgil Terni – . È necessario, trovare soluzioni, sono anni che denunciamo le difficili condizioni di lavoro del personale dell’azienda Ospedaliera in generale e in particolare del pronto soccorso. Ora è il tempo delle soluzioni, prima che succeda l’irreparabile. Se l’aggressore fosse stato armato? Ora ci troveremo a piangere l’ennesimo morto sul lavoro”. “Una giovane infermiera – sottolineano da Fp Cgil –, durante il turno, è stata colpita con un pugno, un’azione violenta che ferisce e sconvolge non solo nel fisico. Chi sta lavorando, facendo il proprio dovere, non può diventare lo sfogo violento di chi non vede soddisfatte le proprie aspettative di salute da un sistema sanitario sempre più distante dai bisogni delle persone”.

“Anche grazie all’azione del sindacato, a breve – annuncia Fp Cgil Terni–, partiranno i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso. È l’occasione per prevedere misure strutturali per garantire la sicurezza del personale, pertanto, da subito, chiediamo: che il posto di Polizia sia spostato da dove è al momento ubicato e sia in una posizione ben visibile all’interno dei locali del Pronto soccorso; l’aumento del personale sanitario e la formazione del personale”.