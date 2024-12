“Solidarietà e vicinanza ai due poliziotti aggrediti ieri sera nei pressi della stazione di Città di Castello. I due agenti erano tempestivamente intervenuti per sedare una rissa tra tre soggetti già noti alle forze dell’ordine ma pur gestendo al meglio la situazione, sono diventati bersaglio dei tre criminali. La sicurezza delle forze dell’ordine per noi non è meno importante di quella di tutti i cittadini: il Governo ha fatto una scelta di campo ben precisa: difendere e tutelare le Forze dell’Ordine e chiunque vesta una divisa. è un impegno confermato con l’introduzione di importanti norme di tutela inserite nel DDL Sicurezza e con il ripristino del turnover al 100% dei pensionamenti. Entro gennaio nella Questura di perugia arriveranno inoltre un rinforzo di 31 nuovi operatori. Per noi, chi tocca una divisa tocca lo Stato e non può essere una cosa tollerata” .

E’ quanto ha dichiarato il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.