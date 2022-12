Agenti mimetizzati nei boschi umbri per operazione antidroga

Cocaina recuperata senza che gli indagati se ne accorgessero

Si sono anche mimetizzati nei boschi sulle montagne tra Foligno e Spoleto gli agenti della squadra mobile di Perugia impegnati nelle indagini sulla presunta organizzazione che è riuscita a immettere sul mercato, in otto mesi, oltre 150 chili di cocaina.

Gli investigatori hanno così seguito a distanza le operazioni per nascondere i panetti di droga, spesso di uno o due chili.

Recuperandoli non appena gli indagati si allontanavano. Questi – è emerso dalle indagini – non trovando più la cocaina avevano inizialmente pensato a un intervento della polizia, escludendolo però non avendo notato alcun intervento delle forze dell’ordine.

In altri casi hanno anche ritenuto di avere nascosto così bene la droga da non riuscire più a trovarla.

L’indagine si è avvalsa anche di pedinamenti e altre attività che hanno portato a individuare quella che è ritenuta un’associazione per delinquere. In esecuzione di quanto disposto dal gip per nove persona è stata disposta la custodia in carcere, per quattro gli arresti domiciliari e per due l’obbligo di dimora. Quattro sono gli irreperibili. L’operazione ha interessato i territori di Foligno, Spoleto, Terni, Rimini e Bologna. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati 132 mila euro in contanti, tre libretti con 80 mila euro, una ventina di telefoni cellulari e diversi documenti sui quali sono ora in corso accertamenti per ricostruire l’attività del gruppo.