Afor Umbria, nuove assunzioni, 28 nuovi ingressi nel 2024

Oltre ai 93 operai forestali arrivati nell’ultimo anno, l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (Afor) – a seguito della deliberazione della Giunta regionale approvata lo scorso 18 settembre – si prepara a nuove assunzioni. La Giunta ha preso atto del “Piano Triennale del Fabbisogno Operai Forestali” per il periodo 2022-2024 e ha stabilito che l’organico finanziabile per il 2024 sarà di 388 unità, escludendo il personale impiegato presso Adisu.

La delibera conferma l’autorizzazione già concessa nel 2022 per l’assunzione di 6 operai forestali e ne approva altri 22 – in totale saranno 28 – per far fronte ai numerosi pensionamenti. Questo garantirà all’organico complessivo di raggiungere le 388 unità previste entro fine anno.

Le nuove assunzioni seguiranno le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i lavoratori del settore forestale e agrario e verranno effettuate attraverso scorrimenti nelle vigenti graduatorie, costituitesi all’esito delle procedure concorsuali per le 9 sedi decentrate della direzione lavori.

La decisione della Giunta si basa su un’analisi dettagliata della consistenza ottimale del comparto forestale e sulle necessità operative dell’Afor, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. La stessa ha espresso parere favorevole anche sulla regolarità tecnica e amministrativa del provvedimento, assicurando la conformità alle normative regionali e nazionali.

La delibera, infine, sottolinea che, in caso di ulteriori necessità, Afor Umbria potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sempre nel rispetto della legislazione vigente.