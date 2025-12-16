Aerospazio. Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup firmano accordi di collaborazione industriale con Leonardo 

Si è svolta oggi, nella sede della Regione Umbria, la cerimonia di firma di tre accordi di collaborazione industriale tra Leonardo e tre imprese umbre appartenenti a Umbria Aerospace Cluster: Fucine Umbre, Meccanotecnica Umbra e Umbragroup.

Le intese si inseriscono nell’ambito del programma Crescere Insieme, promosso dalla divisione Elicotteri di Leonardo per rafforzare la capacità produttiva nazionale nel settore aerospaziale, riducendo la dipendenza dall’estero e valorizzando le eccellenze italiane.

Alla conferenza stampa hanno partecipato: la Presidente della Regione Stefania Proietti, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco De Rebotti, il Presidente di Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti e il Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo. A rappresentare le aziende firmatarie sono stati i rispettivi Ceo Antonio Alunni (Fucine Umbre), Carlo Pacifici (Meccanotecnica Umbra) e Matteo Notarangelo (Umbragroup).

“Per la nostra regione – ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – la firma di questi accordi sancisce un più ampio coinvolgimento delle nostre imprese in una filiera ad altissima tecnologia che ci consente di guardare al futuro con prospettive di crescita concrete, tra le quali anche l’elevata qualificazione dei posti di lavoro che genererà. L’Umbria ha competenze straordinarie nella meccanica di precisione, nei materiali avanzati e nell’innovazione di processo. Il programma ‘Crescere Insieme’ le valorizza e crea nuova occupazione qualificata, con una strategia coordinata per favorire le reti di imprese e la crescita dimensionale. Come Regione continueremo a sostenere questo percorso, fornendo strumenti efficaci e rapidi per facilitare gli investimenti”.

“L’Umbria è la prima regione in cui tre imprese giungono insieme alla firma di accordi di collaborazione con Leonardo nell’ambito del programma Crescere Insieme – ha sottolineato Gian Piero Cutillo, Managing Director della Divisione Elicotteri di Leonardo – È il risultato di un lavoro sinergico con la Regione e con l’Umbria Aerospace Cluster, che pone le basi per ulteriori sviluppi e nuove partnership. Con questo progetto, Leonardo consolida la propria filiera nazionale valorizzando le competenze tecnologiche delle imprese del territorio, che diventano partner nella progettazione e realizzazione di componenti chiave per i nostri elicotteri civili. È un modello win-win che, ampliando le capacità di ricerca e innovazione di Leonardo, rafforza la qualità e la competitività dei nostri prodotti e, al tempo stesso, consente alle imprese di accrescere know-how e portafoglio tecnologico in ambiti strategici per il Paese”.

Gli accordi riguardano la produzione, lo sviluppo e la certificazione di componenti strategici – classificati come forniture critiche – finora approvvigionati prevalentemente all’estero e destinati agli elicotteri civili di Leonardo.

L’intesa con Umbragroup, azienda di Foligno leader mondiale nella produzione di viti a ricircolo di sfere ad altissime prestazioni, riguarda la fornitura di cuscinetti per le trasmissioni elicotteristiche. L’azienda ha già investito in nuove tecnologie produttive ed estenderà la certificazione aeronautica anche a questa nuova linea.

Con Meccanotecnica Umbra, realtà di Campello sul Clitunno specializzata in sistemi di tenuta meccanica per l’automotive, il settore industriale e aeronautico, l’accordo prevede la realizzazione di tenute meccaniche idrodinamiche per le trasmissioni degli elicotteri.

Fucine Umbre, azienda di Terni attiva nella produzione di componenti critici per l’industria aeronautica, realizzerà forgiati metallici in acciaio, titanio e alluminio, destinati ai rotori, alle trasmissioni e alle strutture degli elicotteri.

L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti, ha sottolineato come la firma degli accordi confermi la forza della collaborazione tra imprese, istituzioni e Leonardo: “Lavorare insieme significa rafforzare il nostro sistema produttivo e costruire progetti industriali di lungo periodo – ha detto – Le tre imprese firmatarie hanno dimostrato di possedere competenze tecnologiche e produttive in linea con gli standard internazionali più elevati. Come Regione intendiamo accompagnarle con strumenti di supporto mirati”.

Daniele Tonti, Presidente di Umbria Aerospace Cluster – la cui attività è coordinata da Confindustria Umbria – ha ricordato il ruolo strategico svolto dal sistema regionale. “Il compito del Cluster – ha detto – è quello di promuovere la crescita e la collaborazione tra le aziende associate, con l’obiettivo di far eccellere l’Umbria nei settori dell’aeronautica, dello spazio e della difesa. In questo progetto, il Cluster è stato l’elemento di congiunzione tra la Regione, la grande impresa, gli interessi territoriali e le aziende della filiera. La collaborazione tra Cluster, istituzioni, imprese e Leonardo – ha detto – dimostra quanto il nostro territorio sia in grado di esprimere competenze industriali di altissimo livello, pienamente coerenti con le esigenze di una filiera tecnologicamente avanzata come quella elicotteristica. Crescere Insieme rappresenta un’opportunità concreta di crescita per le nostre aziende: favorisce il trasferimento tecnologico, rafforza la filiera nazionale e genera ricadute concrete sull’indotto e sull’occupazione. Il traguardo raggiunto oggi consolida la posizione dell’Umbria nel settore aerospaziale e testimonia la capacità del territorio di cogliere le sfide dell’innovazione. Siamo fiduciosi che prossimamente anche altre aziende del Cluster entreranno a far parte di questo progetto con Leonardo, aprendo così la strada a opportunità ancora più significative per tutta la nostra comunità produttiva”.