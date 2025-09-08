sottolinea l’amministratore unico di Adisu, Giacomo Leonelli, a proposito della crisi abitativa che colpisce studentesse e studenti.

Già nelle scorse settimane abbiamo elaborato un piano per recuperare più di 100 posti letto effettivi in più rispetto all’anno scorso da destinare al diritto allo studio, che sono stati inseriti prontamente nel nuovo bando. – continua Leonelli – A fronte su una situazione che sommariamente sembra ricalcare (in attesa di verifica tecnica di idoneità) le domande dell’anno scorso (circa 170 richieste di borse di studio in più e circa 80 in meno rispetto ai posti letto), l’Agenzia sta inoltre da settimane predisponendo in piena sinergia con le Regione, quegli interventi che possano aumentare la disponibilità per questo anno accademico di più posti letto, in vista degli investimenti che vedranno la luce l’anno prossimo.

Comprendiamo le preoccupazioni della comunità studentesca e confermiamo la piena disponibilità a un dialogo costante con le rappresentanze per individuare insieme risposte sostenibili e strutturali