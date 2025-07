Ad Assisi torna la grande musica corale con la V edizione del Campus Corale Internazionale

Workshop, seminari e concerti dal venerdì 11 a domenica 13 luglio

Perugia, 7 lug. – Da venerdì 11 a domenica 13 luglio Assisi diventerà nuovamente il cuore pulsante della musica corale con la quinta edizione del Campus Corale Internazionale, organizzato da Andci (Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani). Un appuntamento ormai atteso da cantori, direttori e compositori provenienti da tutta Italia che, anche quest’anno, si ritroveranno alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli per tre giornate intense di formazione, approfondimento e musica condivisa.

Il Campus proporrà un ricco programma di laboratori, seminari e workshop, spaziando dalla tecnica vocale alla direzione di coro, con un focus sui diversi repertori: dalla polifonia rinascimentale alla musica corale contemporanea, passando per il canto popolare e il gospel.

Tra gli ospiti di rilievo internazionale di questa edizione spiccano: Andrew Crane, docente alla Brigham Young University e direttore dei BYU Singers, che condurrà seminari sul repertorio rinascimentale e contemporaneo; Vaclovas Augustinas, compositore lituano tra i più eseguiti al mondo, che guiderà un’analisi delle sue opere corali; Brandon A. Boyd, docente e direttore di attività corali presso l’Università del Missouri, che offrirà un’immersione nel repertorio afroamericano.

Completano il programma i laboratori condotti da nomi di spicco del panorama italiano ed europeo: Manolo da Rold per la direzione di coro, Elisa Rovida repertorio popolare e pop, Catharina Scharp per tecnica vocale.

Non mancherà la reading session, durante la quale verranno studiati in anteprima brani scritti appositamente per il Campus da compositori come Campanini, Colasanto, Gangi, Plazzotta, Rizzu e Sposetti.

Novità assoluta di quest’anno è il Premio Diapason Andci, istituito per valorizzare figure che si sono distinte nel panorama musicale italiano. La prima edizione del premio sarà assegnata sabato 12 luglio all’Auditorium di Santa Chiarella, nell’ambito di una serata aperta dal concerto di musica contemporanea del gruppo vocale femminile Carmina Sibyllae, diretto da Stefania Cruciani. A ricevere il premio sarà Valentina Lo Surdo, storica voce di Rai Radio 3 e divulgatrice musicale apprezzata per la sua capacità di avvicinare il grande pubblico alla musica classica con passione e competenza.

A concludere il Campus, domenica 13 luglio alle ore 19.30, sarà il concerto finale del corso ‘Coro di voci bianche Andci Junior’, affidato quest’anno alla guida di Stefania Cruciani e Denis Monte. I giovani partecipanti presenteranno un programma che intreccia canti medievali e musica del Novecento, nel suggestivo scenario del Santuario del Sacro Tugurio a Rivotorto d’Assisi.