“Accusa alla luce”, ad Assisi teatro e poesia in antica abbazia 

Dal 4 al 6 settembre in scena il progetto “Ogni Angolo Ogni Pietra” sostenuto dal Comune di Assisi

Al via stasera ad Assisi l’edizione 2025 del progetto artistico e performativo “Ogni Angolo Ogni Pietra – Immaginario poetico teatrale della Città”, che andrà in scena fino al 6 settembre 2025 nell’antica e suggestiva Abbazia di San Benedetto al Subasio. Il format, alla sesta edizione, è ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili diretto da Fulvia Angeletti, con il patrocinio e sostegno del Comune di Assisi, all’interno del cartellone degli eventi estivi della città. L’idea è ribaltare, mediante le arti performative, la visione di Assisi, mettendo a valore ciò che è invisibile o dimenticato, utilizzando in maniera creativa ogni genere di patrimonio della città, dalla letteratura alle peculiarità urbanistiche, dall’inconscio collettivo al paesaggio.

Il tema di quest’anno è “Accusa alla luce – Atti di teatro corale contro l’oblio”, un titolo che richiama un verso di “Colloquio Corale” di Aldo Capitini, filosofo e agitatore socio-culturale perugino che sin dal 1961 scelse Assisi come simbolico punto d’arrivo della Marcia della Pace. Si tratta di un atto performativo che illustra, fra teatro, danza e musica, il tentativo umano di opporsi alla morte, attraverso l’esaltazione della vita. Tutto in un contesto unico ed evocativo, come l’Abbazia di San Benedetto al Subasio, antichissimo sito proto-cristiano, luogo di preghiera e lavoro, ma anche spazio di irreale silenzio fra cielo e terra.

“Si tratta di un progetto interessante – sottolinea Fabrizio Leggio, assessore al turismo di Assisi – che valorizza realtà, luoghi e beni culturali meno noti della città, rappresentando un’opportunità di promozione turistica oltre che una valida proposta culturale per il territorio”.