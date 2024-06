Il nostro primo anno di attività

Martedì 21 maggio 2024, presso il Teatro Excelsior di Passaggio di Bettona, si è svolto un evento di disseminazione delle azioni legate al programma Erasmus+, organizzato dall’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona. L’Istituto, che ha al suo attivo già diversi progetti finanziati dal programma europeo, dal 2023 ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus+ da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, grazie al quale avrà finanziamenti certi fino al 2027. Per la scuola, che da anni investe risorse nel creare possibilità di incontro e scambio con altre realtà internazionali, partecipare alle mobilità Erasmus+ è garanzia di crescita nella qualità del processo di insegnamento/apprendimento. Nel corso di questo primo anno di attività si sono svolte tre mobilità in uscita presso le scuole partner di Nizza (Francia), Sollana e Xirivella (Valencia, Spagna), mobilità che hanno visto coinvolti 50 studenti di scuola sia Primaria che Secondaria di I grado tra i dieci e i tredici anni, accompagnati da sette docenti. L’Istituto, con il supporto delle famiglie, delle istituzioni e associazioni del territorio, ha poi successivamente accolto le due scuole della comunità valenciana. Sono inoltre previste, durante il periodo estivo, ulteriori mobilità per i docenti: nove corsi di formazione all’estero e due azini di “job shadowing”. In tutto le mobilità per quest’anno saranno dunque 68. L’evento del 21 maggio è stata l’occasione per condividere con la comunità scolastica e la più vasta comunità locale i racconti di docenti, studenti e genitori che hanno vissuto in prima persona l’esperienza di mobilità. Sono intervenute, oltre alla Dirigente scolastica Dott.ssa Silvia Mazzoni, la Prof.ssa Daniela Urbani, Ambasciatrice Erasmus+ Scuola presso l’U.S.R per l’Umbria, e la Dott.ssa Valentina Riboldi dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE di Firenze.